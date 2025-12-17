El nuevo videojuego del Mundial 2026 estará a cargo de Netflix, según confirmó la FIFA hoy. Los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar de esta edición a través de Netflix Games.

Los suscriptores de Netflix podrán vivir la emoción de la competición de la forma más divertida y natural posible: con un videojuego en el que todo el mundo podrá participar. Este videojuego, desarrollado y publicado por Delphi Interactive, estará al alcance de todos los aficionados, quienes podrán jugar solos o con amigos. Bastará con disponer de una cuenta de Netflix y un dispositivo móvil.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el acontecimiento cultural del año. Con este videojuego, los aficionados podrán sentir la emoción de la competición desde su casa”, afirmó Alain Tascan, presidente de Netflix Games. Aseguró también que se busca volver “a los orígenes del fútbol al ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con solo apretar un botón”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, añadió: “Para la FIFA es un enorme placer colaborar con Netflix Juegos y Delphi Interactive en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta importante colaboración es un acontecimiento fundamental en el compromiso de la FIFA por la innovación en los videojuegos del fútbol, que busca llegar a millones de aficionados de todas las edades y todos los rincones del mundo. Esta nueva versión cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol. El juego estará disponible para los suscriptores de Netflix sin coste adicional y representa un paso histórico para la FIFA”.

En tanto, Casper Daugaard, fundador y director ejecutivo de Delphi Interactive, afirmó que “el fútbol es el deporte más popular del mundo” y que ha sido un honor para la firma trabajar en la nueva generación de aficionados.

“Nuestro objetivo está claro: que el nuevo FIFA sea el videojuego de fútbol más divertido, accesible e internacional de la historia”, indicó.

Por su parte, Andy Kleinman, presidente de Delphi Interactive, añadió que “Delphi, en colaboración con la FIFA y Netflix Games, está desarrollando un videojuego en el que todos pueden participar, desde todos los rincones del planeta”.

El nuevo FIFA se incorporará al catálogo de este servicio que Netflix ha publicado recientemente. Los suscriptores de la plataforma pueden acceder a esta oferta, además de a sus series y películas favoritas, desde sus televisores, utilizando sus dispositivos móviles como mando.