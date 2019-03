Netflix | Las series con las que puedes interactuar como si fuesen videojuegos

Ahora las decisiones de las series las tomarán los usuarios. Netflix, el gigante del streaming, dio otro paso en su revolución de la forma de ver series y películas. Se implementó el modo de visualización Contenido interactivo. Como si estuviéramos en algún videojuego, tendremos la opción de escoger entre dos opciones a lo largo de la serie o película. Estos momentos serán determinados y no tendremos la opción de retroceder para cambiar de respuesta.

El público no solo será un testigo, sino que tendrá un papel importante en la trama principal. El sistema Contenido interactivo es muy similar al que utilizan videojuegos como Beyond Two, Bandersnatch o Heavy Rain, donde las elecciones de nuestros personajes repercutían en su futuro.

Netflix junto a su Contenido interactivo permite que los usuarios escojan y decidan qué hacer a lo largo de videos. Un sistema que lo acerca a lo ya visto en videojuegos como Detroit: Become Human.

Al existir diversas posibilidades a lo largo de la historia, los finales se multiplican. Pues los caminos para llegar al cierre son variados.

Sin embargo, solo ciertos dispositivos pueden acceder a este tipo de contenido. Según la web de Netflix, los que no pueden reproducir el Contenido interactivo son: Apple TV, Chromecast, dispositivos con iOS (que utilizan AirPlay o conexiones por cable), computadoras y tabletas con Windows que utilizan la aplicación de Netflix y navegadores que utilizan Silverlight.

Y los dispositivos que sí pueden reproducir este servicio son: Smart TV, reproductores multimedia, consolas de videojuegos y dispositivos iOS. En el caso de Android, solo está disponible Stretch Armstrong: The Breakout y Black Mirror: Bandersnatch.

Aquí te dejamos las series que son parte del Contenido interactivo de Netflix:

▶︎ El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico

Fecha de lanzamiento: 20 de julio de 2017

Esta nueva serie animada de Netflix cuenta las aventuras del gato más popular de la saga de Shrek, el Gato con Botas, quien está encerrado en un cuento de hadas y tiene la misión de escapar de este venciendo a diversos enemigos.

El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico es un título para toda la familia y nos permitirá escoger diferentes caminos para llegar al final de la historia. Solo se deberá usar el control del televisor o el mando de la consola para escoger entre las dos opciones que se nos presenten.

Esta es la portada del El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico

El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico está disponible en Netflix desde 2017. (Difusión) Agencias

▶︎ Buddy Thunderstruck: La lista de quizá

Fecha de lanzamiento: 14 de julio de 2017

Esta segunda serie animada narra la historia de Buddy, un perro corredor de carreras que solo piensa en verse genial, y de su fiel compañero Darnell. Ambos tendrán diferentes obstáculos a lo largo de la serie. Los usuarios podremos decidir qué hacer cuando se nos presenten situaciones de elección.

Te dejamos el tráiler de esta frenética historia animada para toda la familia:

▶︎ Stretch Armstrong: The Breakout

Fecha de lanzamiento: 13 de marzo de 2018

La ciudad de Charter City ha sido atacada por peligrosos villanos y los únicos que pueden hacerle frente son los superhéroes de la ciudad: Jake, Ricardo, Nathan y el personaje que encarnaremos. Esta serie animada va dirigida para los niños de casa y su modalidad interactiva hará que disfruten de la serie mucho más.

La serie estrenó su segunda temporada el 7 de setiembre de 2018 y continúa con las aventuras de los superhéroes en Charter City. Esta serie también está disponible para los usuarios de Android.

Te mostramos su tráiler oficial:

▶︎ Minecraft: Story Mode

Fecha de lanzamiento: 13 de octubre de 2015

La versión para Netflix del videojuego Minecraft: Story Mode está disponible en cinco capítulos. Sin embargo, si cuentas con un dispositivo que no reproduce el Contenido interactivo se reproducirá de manera lineal. La segunda temporada de Minecraft: Story Mode se estrenó el 11 de julio de 2017 para Play Station 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Android, iOS y Netflix. Posteriormente, a mediados de 2018, la primera temporada se adaptó para Netflix.

La serie narra la historia de Jesse, un joven apasionado por el mundo de Minecraft. Él junto a sus amigos empezaron a buscar La Orden de la Piedra, un grupo de legendarios aventureros que salvaron el mundo de Minecraft hace muchos años.

La serie interactiva te permite escoger el sexo del personaje principal como también su color de piel.

Aquí su tráiler:

▶︎ Black Mirror: Bandersnatch

Fecha de lanzamiento: 28 de diciembre de 2018

La única película de esta lista es Black Mirror: Bandersnatch. El desenlace de la aclamada serie futurista Black Mirror llega junto a esta película interactiva.

Esta película, además, está disponible para todos los usuarios de Android. Y para los que no posean dispositivos compatibles con el Contenido interactivo de Netflix, no podrán ver esta película.

Black Mirror: Bandersnatch narra la vida del programador de juegos Stephan Butler, un joven que en 1984 crea un videojuego interactivo llamado Bandersnatch. Poco a poco, Stephan va descubriendo que su vida y sus elecciones son tomadas por otra persona, lo que provoca extraños sucesos en la trama. Al tener diversas opciones, hay distintos finales para Black Mirror: Bandersnatch. No obstante, la película interactiva no permite retroceder en la historia, justo como sucede con los videojuegos.

Si quieres conocer más de Black Mirror: Bandersnatch te dejamos su tráiler oficial subtitulado y un póster: