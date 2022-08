Netflix lanzó sus primeros videojuegos el año pasado, desde entonces no ha parado de ampliar su catálogo con nuevos títulos. Ahora, la plataforma de streaming acaba de anunciar tres nuevos juegos que ya están disponibles.

Se trata de Before Your Eyes (Skybound Games), Mahjong Solitaire (Smoking Gun Interactive) e Into The Breach, títulos que, además de no tener anuncios, se pueden jugar sin conexión a Internet. Dos razones de peso para probarlos.

Before Your Eyes es un juego que nos permitirá vivir un viaje emocional en un mundo de fantasía en el cual tendremos como misión principal localizar las almas que han vivido diferentes experiencias para guiarlas hacia el más allá usando la cámara del celular.

En cuanto a Mahjong Solitaire, se trata de un título de tipo rompecabezas, con más de 300 modelos para armar, que sin duda alguna nos retará. Este juego es perfecto para esos momentos “muertos” en los que no tenemos nada que hacer, por ejemplo, cuando viajamos en el bus.

Por último, Into de Breach, es un juego dirigido a los amantes del género estrategia. En este, deberemos formar una unidad de pilotos y mech (robots de combate operados por humanos) para enfrentarte a alienígenas en batallas por turnos.

¿Cómo descargar los juegos de Netflix en Android?

La app de Netflix incluye una fila Juegos Netflix en la pantalla de inicio y una pestaña Juegos en la parte inferior.

1. Desde la pantalla de inicio de la app, deslízate hacia abajo para encontrar la fila Juegos Netflix, o toca la pestaña Juegos.

2. Toca el juego y, luego, Descargar juego. Se abrirá la Play Store.

3. Toca Instalar.

- Según el juego y la configuración del dispositivo, es posible que aparezca la pantalla Permisos. Selecciona Aceptar.

4. Se descargará e instalará el juego. Cuando se complete este proceso, selecciona Abrir.

- Después de que se instale un juego, puedes encontrarlo en la fila Juegos Netflix de la app de Netflix. También podría aparecer en la pantalla de inicio o en el selector de apps de tu dispositivo.

5. Elige tu perfil y comienza a jugar.

¿Cómo descargar los juegos de Netflix desde Play Store?

También puedes buscar un juego en Google Play Store.

1. Abre la Play Store y busca el juego por su nombre o busca “Juegos Netflix”.

2. Selecciona el juego en los resultados de la búsqueda y toca Instalar

- Según el juego y la configuración del dispositivo, es posible que aparezca la pantalla Permisos. Selecciona Aceptar.

3. Se descargará e instalará el juego. Cuando se complete este proceso, selecciona Abrir.

- Después de que se instale un juego, puedes encontrarlo en la fila Juegos Netflix de la app de Netflix. También podría aparecer en la pantalla de inicio o en el selector de apps de tu dispositivo.

4. Si se te solicita, toca Continuar y, luego, inicia sesión con la dirección de email y la contraseña de tu cuenta de Netflix.

5. Elige tu perfil de Netflix y comienza a jugar.

¿Cómo descargar los juegos de Netflix desde un iPhone?

La app de Netflix incluye una fila Juegos Netflix en la pantalla de inicio.

1. Desde la pantalla de inicio, dirígete a la fila Juegos Netflix.

2. Toca el juego y, luego, Descargar juego. Se abrirá la App Store.

3. Selecciona Obtener o toca el ícono de nube.

4. Se descargará e instalará el juego. Cuando se complete este proceso, selecciona Abrir.

- Después de que se instale un juego, puedes encontrarlo en la fila Juegos Netflix de la app de Netflix. También podría aparecer en la pantalla de inicio del dispositivo.

5. Se iniciará el juego usando el perfil principal de la cuenta. Toca el ícono de Perfil en el juego si quieres cambiar de perfil. Listo, comienza a jugar.