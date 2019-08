'Ninja', el streamer más popular del mundo, abandona Twitch

Twitch es una de las plataformas de videos por streaming más importantes de videojuegos en la actualidad. Sin embargo, uno de sus abanderados: Tyler 'Ninja' Blevins, el popular jugador de Fortnite, abandona la página para trasladarse a Mixer, el sitio de transmisiones en vivo de Microsoft.

'Ninja' cuenta con más de 14 millones de seguidores en Twitch, lo que lo convierte en el streamer más conocido a nivel global. Asimismo. Tyler Blevins transmite principalmente contenido de Fortnite, el famoso battle royal de Epic Games, el cual en las últimas semanas entregó más de US$ 30 millones en premios a través de su campeonato mundial.

A su vez, el anuncio por parte de 'Ninja' se dio mediante su cuenta de Twitter, por allí compartió un video contando sobre su "traspaso exclusivo" a la plataforma de Mixer. Aquí te dejamos el video que viene acompañado de un "El siguiente capítulo":

"He estado aferrado a esto durante bastante tiempo y estoy muy emocionado de que todos lo sepan. Transmitiré en Mixer a tiempo completo ahora y honestamente no tengo palabras. Me estoy volviendo loco de la mejor manera. Siento que voy a volver a las raíces del streaming", afirma 'Ninja'.

Según las palabras del propio jugador de Fortnite, lo único que cambiará en sus directos será la plataforma, pues su estilo se mantendrá y su carisma se mantendrá.

El nuevo paradero de 'Ninja' es Mixer, una plataforma de videos por streaming (similar a Twitch) que ha en los últimos años ha incrementado en fuerza y en popularidad. Cabe destacar que desde 2016 el sitio web pertenece a Microsoft, el gigante tecnológico norteamericano.

Mientras tanto, en una entrevista para The Verge, representantes de Twitch afirmaron: "Nos ha encantado ver a Ninja en Twitch a lo largo de los años y estamos orgullosos de todo lo que ha logrado para él y su familia, y para la comunidad de jugadores. Le deseamos la mejor de las suertes en sus futuros emprendimientos".

DATO:

Fortnite es un videojuego gratuito que pertenece al género de los battle royal y se encuentra disponible para consolas de última generación y dispositivos móviles (iOS y Android).

