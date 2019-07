Nintendo anuncia llegada de una Switch con batería de hasta 9 horas de duración

Hace unas semanas se presentó la Nintendo Switch Lite, la versión portátil de la consola insignia de Nintendo. Ahora, la empresa japonesa vuelve a la palestra para anunciar una revisión de la Nintendo Switch, la nueva versión tendrá una mejor autonomía y saldrá a la venta a partir de mediados de agosto, en Estados Unidos.

La información se reveló a través de las diferentes páginas oficiales de Nintendo, como también por usuarios en Twitter que se percataron del cambio.

Asimismo, por ahora solo se sabe que el principal cambio entre el modelo actual y su revisión será la batería. Pues esta pasará de tener una duración de entre 2,5 a 6,5 horas a 4,5 a 9 horas en videojuegos, por lo que es una mejora significativa, llegando casi al doble.

La revisión de la Nintendo Switch estará lista a partir de mediados de agosto próximo. (Captura de pantalla) Agencias

Desde Nintendo también aseguran que la duración de la batería dependerá de las configuraciones como el brillo o el videojuego que se quiera usar. Según se deja leer la página web de Nintendo, en el nuevo modelo, cuando juguemos The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la batería durará en promedio 5,5 horas. Mientras que en la actual Switch contamos con una autonomía de solo 3 horas.

¿Cuándo y cuánto costará la revisión de la Nintendo Switch?

Sobre la fecha de llegada, la página de Nintendo of America confirma que la nueva Switch estará disponible a mediados de agosto próximo y tendrá el mismo precio sugerido en tiendas (US$ 299,90). Mientras que llegaría en setiembre a los países de Europa.

La revisión de la Nintendo Switch tendrá una mejora significativa de la batería. (Captura de pantalla) Agencias

El anuncio de la revisión de la Nintendo Switch llega en el marco de la confirmación de que la empresa japonesa no sacará a la venta un modelo Switch Pro en 2019, como esperaban algunas personas. El encargado de desaparecer todos los rumores fue el presidente de Nintendo of America, Doug Bowser, quien aseguró en una entrevista que "Nintendo Switch Lite será el único nuevo modelo".

La nueva Switch Lite estará disponible a partir del mes de setiembre próximo y será una versión enfocada en el juego portátil. Si quieres saber más, entra aquí.

