Nintendo ha confirmado que no participará en el E3 de este año. La empresa japonesa aseguro que no se encuentra en sus planes para este 2023, pero continúan apoyando el evento, pese a que no asistirán.

“Abordamos nuestra participación en cualquier evento caso por caso y siempre estamos considerando varias formas de interactuar con nuestros fanáticos. Dado que el espectáculo E3 de este año no encajaba en nuestros planes, hemos tomado la decisión de no participar”, indica Nintendo en declaraciones a Engadget.

Pese a ello, Nintendo ratifica su apoyo al evento que se desarollará a mediados de junio. “Sin embargo, hemos sido y continuamos siendo un firme partidario de la ESA [Asociación de software de entretenimiento] y E3″, agrega.

En enero de este año, apareció el rumor de que ni Sony, Xbox o Nintendo estarían en el E3 2023. Los medios estadounidenses empezaron a filtrar que estas afirmaciones eran ciertas, por lo que ninguno de los tres grandes desarrolladores de videojuegos y consolas estarían en el evento enfocado a esta industria.

La ESA, por su parte, aseguró que el E3 sería un éxito pese a la ausencia de estas tres compañías. Incluso, todo parece indicar que Microsoft realizaría un evento en Los Angeles, ciudad donde se desarrollará el E3, y con una fecha cercana. Lo mismo podría pasar con un Nintendo Direct y un posible State of Play.

El E3 de este año solo tiene confirmado la presencia de Ubisoft como uno de los grandes desarrolladores de videojuegos en la actualidad, pese a la crisis a la que se enfrenta. El evento se realizará desde el 13 hasta el 16 de junio, luego de dos años.