Nintendo presentó lo que tiene planeado en lo que resta del año con su acostumbrado Nintendo Direct, una presentación de 40 minutos donde reveló novedades como “Metroid Prime 4″, “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom” y una multitud de juegos que llegarán a su sistema Switch en los próximos meses.

Lo que sí no se tocó fue la fecha de salida del sucesor del Switch, una consola que según reportes no oficiales será lanzada a inicios del 2025.

La presentación tuvo lugar el 18 de junio a las 9 a.m. hora peruana, 10 a.m. hora del este y estuvo disponible ser vista a través del canal de YouTube de la compañía.

Las principales novedades del Nintendo Direct

La presentación comenzó con la prensentación de “Mario & Luigi: Brothership”, el primer juego en esta saga en aproximadamente 9 años. Tiene como fecha de lanzamiento el 7 de noviembre del 2024.

Otro clásico que regresa es el “Nintendo World Championships NES Edition”, una versión modernizada de la legendaria competencia de Nintendo que te permitirá retar a otros competidores para demostrar que eres el mejor en juegos como “Super Mario Bros.”. Sale el 18 de julio.

Del padre de la saga “Final Fantasy”, Hironobu Sakaguchi, llega “Fantasian”, un juego antes exclusivo para Apple Arcade que ahora llega en una versión mejorada al Nintendo Switch a finales del año.

“Donkey Kong Country Returns” regresa - nuevamente- en una versión HD del juego para Wii este 16 de enero del 2025.

Otro clásico que regresa mejorado serán los remakes de la clásica trilogía de “Dragon Quest”, también conocida como la trilogía de Erdrick, en alta definición. Durante el Nintendo Direct se anunció que “Dragon Quest III HD-2D Remake” saldrá el 14 de noviembre, mientras que “Dragon Quest I” y “Dragon Quest II” serán lanzados en el 2025.

El Nintendo Direct sigue apuntando a nuestra nostalgia, al anunciar que clásicos como “The Legend of Zelda A Link to the Past Four Sword”, “Metroid Zero Mission”, “Turok” y “Perfect Dark” llegan a su catálogo de juegos clásicos de su servicio de suscripción Nintendo Switch Online.

Los juegos estarán disponibles a partir de ahora. / Nintendo

Dos décadas después de su salida, la saga “Phantom Brave” tendrá una secuela titulada “The Lost Hero” a salir en 2025.

Destruyendo amistades nuevamente, Nintendo Direct anunció “Super Mario Party Jamboree” para este 17 de octubre, juego que incluirá un modo de hasta 20 jugadores en una competencia de minijuegos.

“The Legend of Zelda” por fin tendrá como protagonista al personaje epónimo con “Echoes of Wisdom”, un juego protagonizado por la princesa Zelda para rescatar a Link de un nuevo peligro. El juego utilizará la perspectiva de los juegos clásicos de la saga y un sistema novedoso de pelea donde copias objetos y hasta monstruos para superar tus obstáculos. Sale el 26 de setiembre del 2024.

Si alguna vez soñaste con vivir la bucólica vida de un hobbit, “Tales of the Shire” es el juego para tí, un título del género de simulación que te proporciona la experiencia de vivir en La Comarca y encontrarte con algunos personajes icónicos de “El señor de los anillos”. Sale a finales del 2024.

Otro clásico que regresa - y cuántos han sido en esta presentación - es “Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven” en lo que parece un extenso remake que ha replanteado el juego de Super Nintendo desde los cimientos. Sale el 24 de octubre del 2024.

El mejor anuncio del Nintendo Direct fue el primer vistazo de “Metroid Prime 4: Beyond″, la esperada secuela de la saga de Game Cube en primera persona que tendrá como fecha de salida el año 2025.