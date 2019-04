Nintendo Labo VR | Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey llegan a la realidad virtual | VIDEO

Nintendo entrará al mundo de la realidad virtual. Recientemente, la compañía japonesa publicó en sus redes sociales un video para anunciar que su próximo periférico para Nintendo Labo, el Toy-Con 04: VR Kit, será compatible con The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Super Mario Odyssey, dos juegos insignia de los creadores del Super Nintendo.

El nuevo Kit para Labo estará disponible desde el 12 de abril y costará US$ 79,99 en Estados Unidos. Sin embargo, los títulos protagonizados por el fontanero Mario y el elfo Link recién se podrán jugar a partir del 25 de abril. Ello gracias a una actualización gratuita en ambas entregas.

Te dejamos el video completamente en español para que veas cómo se ve Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild en el VR Kit:

Por un lado, Super Mario Odyssey implementará tres niveles nuevos para el VR Kit en los que tendremos que buscar monedas y notas musicales. En esta entrega de Super Mario tendremos que visitar diferentes mundos cumpliendo misiones, para el VR Kit, por ahora solo se han adaptado tres planetas en específico al sistema Nintendo Labo VR: Cap, Seaside y Luncheon.

Asimismo, la visión que tendremos del juego no será en primera persona, sino en tercera.

En el caso de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el juego no tendrá nuevas misiones. En el exitoso juego de Link podremos explorar Hyrule (la región en la que nos encontramos) gracias al VR Kit. Nintendo confirmó que el juego continuará en tercera persona y no se adaptará a la primera. Además, para mejorar la experiencia del jugador en la realidad virtual, se ha añadido una mayor profundidad en las capas del juego.

​Toy-Con 04: VR Kit estará disponible a partir del próximo 12 de abril y en tiendas norteamericanas costará US$ 79,99.

