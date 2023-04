Nintendo ha lanzado el último tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La compañía compartió el último avance del esperado videojuego que seguirá las aventuras de Link y algunos viejos conocidos en la saga.

En el avance se muestran las zonas que los jugadores explorarán, incluyendo las islas flotantes sobre Hyrule. Link cae del cielo como un proyectil hasta que planea y aterriza suavemente en una pradera. En el fondo se escucha una melodía que muchos veteranos reconocerán.

Durante el tráiler se muestran los nuevos territorios, mecánicas y enemigos que Link tendrá que enfrentar, así como algunos aliados que lo ayudarán en el camino. Incluso, se ve una pelea en un vagón y poderosos adversarios. “Link, eres nuestra última esperanza”, dice la Princesa Zelda, y añade que debe encontrarla.

Tears of the Kingdom llega 6 años después de Breath of Wild, el aclamado título de la saga. El videojuego próximo a estrenarse es uno de los más esperados debido a la gran popularidad de su predecesor y al largo tiempo de espera para una nueva aventura junto a Link.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará exclusivamente a Nintendo Switch el próximo 12 de mayo. Asimismo, llegará con un peso de 18,2 GB, lo que lo convierte en uno de los videojuegos de Nintendo más pesados de la historia.

Además de ser el más pesado, Tears of The Kingdom también es el exclusivo más caro hasta el momento, costando US$69,99 en la eShop de Estados Unidos. Por otro lado, en la eShop de Perú cuesta S/266.