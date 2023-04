Cada vez está más cerca el estreno mundial de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, considerado por los gamers como uno de los juegos más esperados de todo el año e incluso de la consola híbrida de Nintendo. El título debuta este 12 de mayo como exclusivo de la Switch y prepara su tráiler final para este 13 de abril.

A través de un post en sus redes sociales, la japonesa Nintendo que lanzará el tráiler final de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom este 13 de abril a las 9:00 a.m. (hora Perú). Asimismo, la empresa reveló que tendrá aproximadamente tres minutos de duración.

Aquí te dejamos el video (su estreno está programado para el 13 de abril 9:00 a.m.):

Como se recuerda, en esta entrega y al igual que en Breath of the Wild -su exitosa primera parte-, los jugadores podrán explorar el mundo de Hyrule, tanto por tierra como surcando los cielos, ya que introduce las llamadas ‘islas celestes’, masas de tierra que flotan en las alturas. Link, el protagonista de la franquicia, contará con nuevos vehículos como la ‘paravela’ para moverse entre ellas, pero también un dron de cuatro motores o un globo aerostático, o a lomos de una criatura alada.

Gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. / Polygon / Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

A su vez, Link tendrá nuevas habilidades, como el poder de retroceso, que repite en sentido inverso los movimientos de un objeto, o la capacidad de fusionar objetos para crear armas con la combinación. Y encontrará nuevos enemigos como el gólem.

Por otro lado, Nintendo confirmó que habrá una Nintendo Switch OLED con diseño inspirado en Tears of the Kingdom, la cual se pondrá a la disposición de los fanáticos el 28 de abril, unos días antes del lanzamiento mundial del videojuego. Este modelo incluye el símbolo hyliano de la saga The Legend of Zelda en la cara frontal de la base de la consola.

Nintendo Switch OLED inspirada en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NINTENDO 28/3/2023 / NINTENDO

La compañía nipona también ha anunciado dos accesorios, un mando Pro de Nintendo Switch y una funda, ambos con diseños especiales de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que también saldrán a la venta, por separado, el 12 de mayo.

Por si no lo sabes, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará exclusivamente a Nintendo Switch el próximo 12 de mayo. Asimismo, llegará con un peso de 18,2 GB, lo que lo convierte en uno de los videojuegos de Nintendo más pesados de la historia.

Además de ser el más pesado, Tears of The Kingdom también es el exclusivo más caro hasta el momento, costando US$69,99 en la eShop de Estados Unidos. Por otro lado, en la eShop de Perú cuesta S/.266.