Nintendo reparará gratuitamente los Joy-Con averiados de la Switch (incluso en Perú)

En las últimos semanas, diversos usuarios se quejaron de manera pública con Nintendo acerca de los sticks de la Switch. Incluso, en Estados Unidos, hubo una demanda colectiva contra la compañía japonesa por los fallos, que se resumen, principalmente, en problemas de conexión o movimientos "fantasmas" por parte de los Joy-Con.

A raíz de ello, Nintendo, como en un inicio apuntó Vice, cambiará gratuitamente a nivel mundial los Joy-Con que tuviesen los problemas antes mencionados, aunque los controles no se encuentren dentro del tiempo de la garantía.

Cabe recalcar que a este defecto en los Joy-Con del Nintendo Switch se la ha denominado 'Joy-Con Drift'.

¿Qué es el 'Joy-Con Drift'?

El problema, que según Kotaku empezó hace más de un año, ha sido definido por la comunidad como el 'Joy-Con Drift'. Esto no afecta a todas las Nintendo Switch, pero sí en un número considerable de ellas. Según apunta The Verge, los fallos se presentan generalmente (no siempre) en el control izquierdo de la consola híbrida; no obstante, también podrían presentarse en el derecho.

Como te mencionamos, estos problemas pueden incluir errores en la conexión (o sincronización) de los Joy-Con, presión de botones aleatorio o movimientos "fantasmas" en los sticks de la consola; por ejemplo, que el personaje se mueva sin que uno toque la palanca.

Aquí un ejemplo:

Nintendo ofrece una solución: cambiar los Joy-Con gratuitamente

La empresa de Nintendo ha tomado una decisión frente a la presión de los usuarios: cambiar gratuitamente los Joy-Con a las personas que sufran del Joy-Con Drift, a pesar de que sus consolas ya no estén dentro del periodo de garantía.

Esta medida tomada por la compañía japonesa es de carácter mundial, por lo que si también sufres del Joy-Con Drift podrás cambiar ambos mandos totalmente gratis.

¿Dónde cambiar mis Joy-Con? | Joy-Con Drift en Perú

Para suerte de los peruanos, todos los que posean un Nintendo Switch y sufran del Joy-Con Drift podrán intercambiar sus dos mandos. Para ello, la empresa creadora de la franquicia de Mario Bros confirmó en su web dos locales en la ciudad de Lima para realizar el intercambio: Elausi y Ceser –Centro Tecnológico y Servicios.

Ambas tiendas se ubican en las siguientes direcciones:



Para más información, ingresa a este link de Nintendo.

DATO:

La Nintendo Switch se lanzó en marzo de 2017 y es una de las consolas más exitosas de la compañía japonesa.

