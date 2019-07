Nintendo reparará gratuitamente los Joy-Con averiados de la Switch

En los últimos días, diversos usuarios se quejaron de manera pública con Nintendo acerca de los sticks de la Switch. Incluso, en Estados Unidos, hubo una demanda colectiva contra la compañía japonesa por los fallos, que se resumen, principalmente, en problemas de conexión o movimientos "fantasmas" por parte de los Joy-Con.

A raíz de ello, Nintendo, según información de Vice, cambiará gratuitamente los Joy-Con que tuviesen los problemas antes mencionados, aunque los controles no se encuentren dentro del tiempo de la garantía.

En las recientes semanas, a este defecto en los controles de Nintendo Switch se la ha denominado como 'Joy-Con Drift'.

¿Qué es el 'Joy-Con Drift'?

El problema, que según Kotaku empezó hace más de un año, ha sido definido por la comunidad como el 'Joy-Con Drift'. Esto no afecta a todas las Nintendo Switch, pero sí en un número considerable de ellas. Según apunta The Verge, los fallos se presentan generalmente (no siempre) en el control izquierdo de la consola híbrida; no obstante, también podrían presentarse en el derecho.

Como te mencionamos, estos problemas pueden incluir errores en la conexión (o sincronización) de los Joy-Con, presión de botones aleatorio o movimientos "fantasmas" en los sticks de la consola; por ejemplo, que el personaje se mueva sin que uno toque la palanca.

Aquí un ejemplo:

Nintendo ofrece una solución: cambiar los Joy-Con gratuitamente

La empresa de Nintendo ha tomado una decisión frente a la presión de los usuarios. Según información de Vice, medio que tuvo acceso a un documento interno de la compañía con base en Kioto, Nintendo cambiará gratuitamente los Joy-Con a las personas que sufran del 'Joy-Con Drift', a pesar de que sus consolas ya no estén dentro del periodo de garantía.

Además, también se afirma que "no se solicitará a los clientes que proporcionen un comprobante de compra para las reparaciones de los Joy-Con. Tampoco será necesario confirmar el estado de la garantía."



Horas después de la publicación de Vice, Nintendo publicó este mensaje en sus redes sociales:

"En Nintendo estamos muy orgullosos de crear productos de calidad e introducimos continuamente mejoras a los mismos. Estamos al tanto de las recientes noticias que hablan de que algunos mandos Joy-Con no responden correctamente. Queremos que nuestros consumidores lo pasen bien con Nintendo Switch y, si algo impide que este objetivo se cumpla, les animamos a que visiten el apartado de atención al consumidor de nuestra web para recibir nuestra ayuda."

A la fecha, podemos encontrar en la web de los creadores la franquicia de Mario Bros la siguiente entrada:

(Captura de pantalla) Agencias

Asimismo, el medio europeo Vandal se comunicó con Nintendo España para saber si la medida también se aplicaría en el país ibérico y en toda Europa. Sin embargo, la respuesta fue la misma que te mostramos líneas arriba.

Finalmente, queda esperar a que Nintendo se pronuncie acerca del informe al que pudo acceder Vice.

DATO:

La Nintendo Switch se lanzó en marzo de 2017 y es una de las consolas más exitosas de la compañía japonesa.

