Cada vez estamos más cerca del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno de los más grandes estrenos del año de Nintendo y toda la industria de los videojuegos. A propósito de ello, la compañía nipona revelará un gameplay de la esperada obra este martes 28 de marzo.

Mediante un post en redes sociales, Nintendo confirmó que este video durará “aproximadamente 10 minutos” y que se dará inicio el martes 28 de marzo desde las 9:00 a.m. (hora Perú) a través de su canal oficial en Youtube.

Como se recuerda, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará exclusivamente a Nintendo Switch el próximo 12 de mayo. Asimismo, llegará con un peso de 18,2 GB, lo que lo convierte en uno de los videojuegos de Nintendo más pesados de la historia.

Además de ser el más pesado, Tears of The Kingdom también es el exclusivo más caro hasta el momento, costando US$69,99 en la eShop de Estados Unidos. Por otro lado, en la eShop de Perú cuesta S/.266.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanza para la Nintendo Switch el 12 de mayo. / Nintendo

Dónde ver el gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La transmisión se llevará a cabo en el canal oficial de Nintendo en Youtube este martes 28 de marzo desde las 9:00 a.m. Aquí te dejamos los horarios en distintos países de Latinoamérica: