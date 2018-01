Nintendo Switch es la consola que más rápido se vende en EE.UU.

La Nintendo Switch se ha convertido en la consola de videojuegos de más rápido crecimiento en ventas en EE.UU., superando el récord establecido por Wii durante su lanzamiento el 2006 y el las de PlayStation 4, en su debut del 2013.

La consola híbrida de Nintendo ha vendido más de 4.8 millones de unidades en sus primeros 10 meses de disponibilidad, superando por ochocientos mil a las ventas del Wii, según aseguran en TechCrunch.

(Foto: AFP) (Foto: AFP) AFP

Su éxito se atribuye a la versatilidad de movimiento y conectividad que hacen posible que pueda ser llevada a cualquier parte para usarse de forma portátil o conectada a un televisor. Por otro lado, la línea de juegos presentados ha hecho de ella una alternativa absolutamente recomendable.

Así por ejemplo, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ha sido galardonada en diferentes eventos de videojuegos. Además, Nintendo reveló que “Super Mario Odyssey” lo tienen más del 55% de los dueños de una Switch y “Mario Kart 8 Deluxe” tiene una tasa de propiedad de más del 50%.

Se espera que en marzo la compañía alcance los 14 millones de ventas. Asimismo, el 2018 Nintendo hará el relanzamiento de “Bayonetta” y “Bayonetta 2”, además de un nuevo juego que podría titularse Yosh.

El Dato

La pasada consola de Nintedo, Wii U, no tuvo el éxito esperado, ya que en cinco años (2012-2017) solo logró vender 13.5 millones de unidades como consecuencia de una mala publicidad y falta de innovación en sus videojuegos.



Más noticias de Tecnología en...