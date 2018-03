Nintendo Switch cumple un año y sigue cosechando éxitos

Fue el 3 de marzo de 2017 cuando los ojos del mundo gamers se enfocaron en un único producto, una pequeña consola híbrida con una pantalla propia de 6,2 pulgadas y dos controles separables que transformaron a la Nintendo Switch en un objeto único hasta la fecha, uno que le valió un gran éxito a la firma nipona.

Hace dos meses, Nintendo informó que la Switch había superado las ventas de su antecesora, la Wii U, con un total de 14,86 millones de consolas, mientras que la descontinuada Wii U sólo alcanzó 13,56 millones de unidades durante toda su existencia. Un hito que también es explicado por los títulos que han acompañado a la última maravilla de los videojuegos.

(Foto: EFE) Millones de unidades salieron al poco tiempo de su lanzamiento. (Foto: EFE)

Cuando fue presentada en 2017 lo hizo acompañada de "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", para luego recibir a "Super Mario Odyssey" y "Mario Kart 8 Deluxe", un juego que con la Wii U ya había tenido una gran llegada en el público. Otro de los títulos que marcó un gran éxito fue "Splatoon 2" y ahora espera una nueva entrega de "Kirby" y la adaptación de "Bayonetta" 1 y 2.

Una de las cosas que esta consola trajo como novedad fue precisamente su concepto para funcionar tanto como una portátil con su pantalla táctil, como una versión de mesa al conectarse a un dock con salida HDMI para una pantalla más grande. Además, la versatilidad de sus controles también cautivó a muchos, ya que pueden utilizarse puestos en la consola, por separado e incluso montados sobre una estructura para una sensación más familiar a los tradicionales joystick.

A pesar de que jugar en conjunto con cada JoyCon de manera individual puede no ser la experiencia más fácil y cómoda del mundo, los usuarios han reportado que se transforma en una buena alternativa para juegos compartidos como el popular "Mario Kart 8 Deluxe" o "Splatoon 2".

La pregunta de muchos es cómo lo hará la firma para mantener la ilusión en torno a su consola, ya que los próximos títulos que llegarán no tienen el gran impacto de aquellos que se lanzaron en su primer año de existencia. Una de las apuestas es "Labo", una iniciativa con accesorios físicos fabricados con láminas de cartón que permiten interactuar con la consola. Entre ellos destaca un kit que permite al jugador "transformarse" en un robot.

Otra de las franquicias que podría mantener el éxito de la Switch es "Pokémon" con su esperada llegada a la consola, a pesar de que aún no se conocen mayores detalles sobre el videojuego, se trata de una historia que millones de usuarios siguen en todo el mundo.

GDA

Emol - Chile