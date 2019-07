Nintendo Switch Lite | Las 7 diferencias con la Switch tradicional

Luego de un ir y venir de rumores, Nintendo hizo oficial su Nintendo Switch Lite, la nueva consola de la compañía japonesa enfocada al uso portátil. Esta se lanzará el 20 setiembre en Estados Unidos y costará 199,90 dólares, cerca de 100 dólares menos que la versión tradicional de la Nintendo Switch.

La nueva consola de Nintendo guarda varias diferencias con su predecesora, sea en el apartado de diseño, títulos disponibles, hardware o tamaño y peso.

[Super Mario Maker 2 | Ser un diseñador de Nintendo nunca había sido tan divertido | REVIEW]

[Nintendo Switch Lite | Así es la nueva consola de Nintendo]

A continuación, te presentamos los puntos en los que la Switch Lite difiere con su hermana mayor, la Switch tradicional. Averigua cuál se adapta mejor a tus necesidades.

► Especificaciones técnicas de la Nintendo Switch Lite vs. la Switch tradicional

Switch Lite Switch Original Pantalla 5,5 pulgadas y resolución 720 píxeles 6,2 pulgadas y resolución 720 píxeles Tamaño 91,1 x 208 x 13,9 milímetros 102 x 239 x 13,9 milímetros Peso 275 gramos 297 gramos Almacenamiento 32 GB expandible 32 GB expandible Batería 3570 mAh (3–7 horas) 4310mAh (2,5–6,5 horas) Mandos Joy-Con fijos Se pueden desmontar Vibración HD No, pero tiene soporte para Joy-Con externos Sí Sensores de movimiento No, pero tiene soporte para Joy-Con externos Sí Modo Televisor No Sí Dock de soporte No Sí Precio 199,90 dólares 299,90 dólares

►Dimensiones de la Switch Lite

A primera vista, la Nintendo Switch Lite es más pequeña que la hermana mayor. La primera cuenta con 91,1 x 208 x 13,9 milímetros, mientras que la otra tiene 102 x 239 x 13,9 mm (con los Joy-Con colocados). La diferencia entre los tamaños equivale al 28%.

Sobre el peso, la versión Lite posee 275 gramos en total. Mientras que la Switch tradicional goza de unos 297g sin incluir a los Joy-Con, con ellos la cifra se eleva hasta los 398g. Es decir, el nuevo modelo pesa 31% menos que el original.

Este nuevo modelo está orientado al juego portátil y no al de sobremesa, como su hermana mayor, la Nintendo Switch.

Aquí una foto de la nueva consola:

La Nintendo Switch Lite saldrá a la venta el próximo 20 de setiembre en Estados Unidos. (Captura de pantalla) Agencias

►Tamaño de la pantalla de la Switch Lite

Como hemos repasado, la Switch Lite es más pequeña que su hermana mayor. Ahora, la pantalla sigue siendo una LCD táctil y con una resolución de 1280 x 720 píxeles. Ello no ha cambiado en el nuevo modelo. Sin embargo, el tamaño se reduce, pasando de 6,2 pulgadas (del original) a 5,5 pulgadas, lo que aumenta la densidad de píxeles.

►Batería y procesador de la Switch Lite

Si el cuerpo de la consola es más pequeño, por ende, la batería también lo será. Y ese es el caso. La capacidad en miliamperios de la Lite es de 3.570, mientras que la original tiene 4.310mAh.

Sin embargo, Nintendo asegura que el rendimiento de la pequeña Lite será mucho mejor, debido a que lleva una versión actualizada y más eficiente del chip Tegra de Nvidia.

Por dar un ejemplo, si jugamos The Legend of Zelda: Breath of the Wild en la Switch tradicional, podremos hacerlo por, aproximadamente, 3 horas; y si lo hacemos en la Switch Lite, tendremos hasta cerca de 4 horas.

Asimismo, el tiempo de la duración de la batería dependerá del videojuego que esté corriendo en la consola.

►Diseño del Nintendo Switch Lite

Otro cambio evidente en la nueva Switch Lite: el diseño. La nueva versión vendrá hasta en tres colores diferentes (amarillo, turquesa y gris) y en noviembre estará disponible la versión de Pokémon Espada y Escudo.

La Nintendo Switch Lite llegará en tres colores: gris, turquesa y amarillo. (Captura de pantalla) Agencias

►Los Joy-Con del Nintendo Switch Lite

Los controles Joy-Con no se podrán desmontar, como sí ocurre en la versión original, por lo que nos tendremos que olvidar de jugar en modo cooperativo con otras persona solo con nuestra consola. A su vez, el Switch Lite tampoco agrega el sistema de vibración HD ni los sensores de movimiento (necesarios para Nintendo Labo).

Sumado a ello, la Switch Lite no se podrá sincronizar a través del dock de Nintendo con un televisor para jugar en modo sobremesa. Ahora estamos limitados a jugar en modo portátil. Eso sí, si contamos con otros Joy-Con u otras consolas (tanto Lite como original), estas podrán sincronizarse de manera satisfactoria.

La Nintendo Switch Lite se podrá sincronizar con otros Joy-Con o consolas de la familia Switch. (Difusión) Agencias

Un detalle que también ha cambiado en la Switch Lite es la inclusión de una cruzeta en lugar de los botones por separado, ello mejorará los controles de los movimientos en los videojuegos.

►Almacenamiento y juegos disponibles para Nintendo Switch Lite

La Switch Lite cuenta con una memoria interna de 32GB, tal cual pasa con la primera edición. En el caso de que deseemos más capacidad para descargar más juegos, podremos optar por comprar una tarjeta microSD, microSDHC o microSDXC.

También tendremos un slot para los cartuchos de los juegos. No obstante, la Switch Lite solo tiene capacidad para reproducir títulos que tengan la versión portátil incluida, afortunadamente ello está presente en la mayoría de títulos del catálogo de Nintendo Switch.

Los videojuegos que tengan disponible el modo portátil podrán ser usados en el Nintendo Switch Lite. (Difusión) Agencias

Para saber si nuestros juegos cuentan con el modo portátil solo tendremos que ir a la eShop de Nintendo y confirmar que aparezca la imagen de la consola en color rojo con un mensaje de "Handheld mode". En la parte trasera de las cajas de los videojuegos también aclara si es compatible o no.

►Precio del Nintendo Switch Lite vs. Switch original

La nueva Switch Lite tendrá un precio mucho menor que la versión original, ello debido a los factores antes mencionados como el tamaño menor o la no posibilidad de conectar la consola al televisor. En Estados Unidos, la Switch Lite costará a partir del 20 de setiembre 199,90 dólares, cerca de 100 dólares menos que la versión original, la cual tiene un precio de US$ 299,90.

El precio con el que pueda llegar a Perú podría variar ligeramente. A la fecha no tenemos información de algún precio o fecha de lanzamiento en nuestro país.

Y tú, ¿con cuál consola te quedas?

Síguenos en Twitter: