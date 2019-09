Nintendo Switch | Los títulos de SNES que ya están disponibles online

Esta semana Nintendo ha presentado la lista completa de videojuegos de la era de la consola Super Nintendo, también conocida como SNES, que se suman al sistema Switch Online disponible para su plataforma más reciente, la Nintendo Switch, con un servicio de suscripción mensual o anual.

​Entre los títulos se encuentra "Super Mario Kart", "Kirby’s Dream Course", "Super Soccer", "Super Tennis" y "The Legend of Zelda: A Link to the Past", entre otras opciones que listan los grandes éxito que acumuló la firma nipona durante la última década del siglo pasado.

Este servicio tiene un costo referencial de 3,99 dólares mensuales, pero también entrega suscripciones por tres meses a 7,99 o bien una alternativa anual por 19,99 dólares, además de la prueba gratis por siete días tradicional de este tipo de plataformas.

Switch Online ya cuenta con una selección de videojuegos de la era NES entre los que se encuentra "Yoshi", "Legend of Zelda", "Super Mario Bros" y "Donkey Kong", entre otros.

Junto a este anuncio, Nintendo decidió mostrar un control especial para esta ocasión con la estética de Super Nintendo, con los tonos de grises y morados, inalámbrico, que es compatible con la Nintendo Switch. Lo mismo hizo en septiembre del año pasado con NES que será comercializado a 29,99 dólares para los usuarios de la plataforma online.



