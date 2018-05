Los ocho videojuegos recomendados por el creador de "God of War" [FOTOS]

"God of War" es uno de los videojuegos más importantes para PlayStation 4. El título ha recibido una gran cantidad de críticas positivas de todos lados, y su creador, Cory Barlog, ha sido alabado.

Aprovechando su gran racha de popularidad, Barlong aprovechó para comentar a través del blog oficial de PlayStation una lista con los ocho juegos que recomienda a todo aquel amante de los videojuegos.

"Cuando me pidieron que pensara en los mejores juegos que disfrutaba o que tenían algún tipo de significado para mí, pensé: 'Bueno, eso será fácil'. No fue así", explica. "Mi primer borrador fue enorme. Me di cuenta de que tenía que ser mucho más específico, así que elegí ocho juegos cuyos directores y equipos me han proporcionado información y alegría".

A continuación, la lista completa con los comentarios del propio creador de "God of War".

1. Assassin's Creed Origins



Videojuego de acción, aventura y RPG de la saga Assassin's Creed, que fue lanzado en octubre de 2017. Disponible para PS4, Xbox One y Windows. La trama está ambientada en torno al año 49 a. C., con el reinado de Cleopatra VII, en el Antiguo Egipto dominado por la República Romana. Narra el origen de la Hermandad de los Asesinos.

"No he podido terminar este juego, pero ocupa un lugar destacado en mi lista de tareas pendientes", indica Barlog. "Ashraf Ismail es un excelente director. Black Flag es actualmente mi juego favorito de la saga Assassin's Creed. Pero estoy seguro de que, después de terminar Origins, Black Flag será destronado".

2. Horizon: Zero Dawn



Título de acción, aventura y mundo abierto desarrollado por Guerrilla Games, lanzado en 2017 y disponible únicamente en PS4. La historia de “Horizon Zero Dawn” se remonta aproximadamente 1000 años en el futuro, en un escenario postapocalíptico donde los seres humanos han vuelto a la época de las sociedades tribales primitivas como resultado de una catástrofe de origen desconocida.

"Los locos y talentosos desarrolladores de Guerrilla crearon una maldita obra maestra aquí", afirma. "El excelente guion y esas imágenes increíbles derritieron mis ojos".

3. Celeste



Videojuego de plataformas lanzado en 2018 para Switch, PS4, Xbox One, Windows y Mac OS. Madeline, la protagonista, deberá ascender una montaña llamada Celeste. La trama es mucho más que un viaje de ascensión, es toda una lucha de superación por parte de Madeline.

"Este juego me hizo pararme y pensar en la cantidad de historia que puedes contar simplemente a través de las propias mecánicas del juego", habla Barlog sobre Celeste. "Es brillante. Es difícil".

4. Kingdom Come: Deliverance



Entrega de tipo acción y rol desarrollado por Warhorse Studios, fue lanzada en 2018. Disponible para PS4, Xbox One y Windows, el juego tiene lugar en el reino medieval de Bohemia, un estado imperial del Sacro Imperio Romano. Henry, el protagonista, busca justicia para su familia asesinada, a la par que se involucra en un esfuerzo por restaurar al legítimo rey de Bohemia en el trono.

"El compromiso del equipo de desarrollo con el realismo hace que la experiencia sea muy diferente a la de muchos juegos actuales", explica Barlog sobre el juego. "Warhorse asumió un desafío ambicioso y creó algo muy especial al final".

5. The Evil Within



Videojuego de supervivencia de terror considerado uno de los más populares del 2015 y 2016. Fue desarrollado por Tango Gameworks en 2014 para PS3, XboX 360, PS4, Xbox One y Windows.

El juego se centra en el detective Sebastian Castellanos, quien debe atravesar un distorsionado mundo repleto de pesadillas y seres monstruosos. Hecho en tercera persona, los jugadores deben luchar contra los enemigos utilizando armas de fuego y lucha de cuerpo a cuerpo, a la vez que deberán evitar trampas ocultas y recolectar artículos e ítems.

"Qué extraño y maravilloso revolcón en la mente oscura y retorcida de Shinji Mikami", declara sobre "The Evil Within", afirmando lo mucho que le influyó "Resident Evil 4" durante la producción de God of War. Por supuesto, también recomienda su continuación, "The Evil Within 2".

6. Elite Dangerous



Videojuego de simulación espacial y cuarta entrega de la saga Elite desarrollada por Frontier Developments. Basada en la Vía Láctea, es la primera entrega de la saga en ofrecer una experiencia multijugador masiva (MMO).

Barlog confiesa ser un gran admirador de este simulador de vuelo y comercio espacial, llegando a estar "hasta altas horas de la noche" enfrascado en esta galaxia. "He llegado a buscar en YouTube los mejores lugares para encontrar materiales raros y naves espaciales".

7. Hellblade: Senua’s Sacrifice



Títulos de acción, aventura y terror psicológico desarrollado y publicado por Ninja Theory en 2017, está disponible en PS4 y Windows. Inspirado por la mitología nórdica y la cultura celta, Hellblade sigue a Senua, una guerrera picta que debe llegar a Helheim derrotando a entidades de otro mundo y enfrentando sus desafíos, para rescatar el alma de su amante muerto de la diosa Hela.

"El enfoque y el guion de Tameem Antoniades dan como resultado un juego emocional y frenético que explora distintos temas con una madurez increíble", explica. "El hecho de que hicieran esto con un equipo muy pequeño hace de este juego un logro importante en la industria".

8. The Last of Us: Remasterizado



Versión HD para PS4 de "The Last of Us", título de acción, aventura y supervivencia de terror desarrollado por Naughty Dog y lanzada originalmente para PS3 en 2013. Ambientado en un mundo infectado por un virus que convierte a los humanos en monstruos caníbales, conocidos como infectados.

"Neil Druckmann de Naughty Dog es un escritor fenomenal y un director que continúa sorprendiéndome e inspirándome con su trabajo", señalaba Barlog, hablando sobre The Last of Us. "Este juego lo tiene todo. Estoy ansioso por el lanzamiento del próximo capítulo en la aventura de Ellie y Joel".