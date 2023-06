Este año, en marzo, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció la Olympic Esports Series 2023, una competencia global de deportes virtuales y simulados con títulos como Just Dance, Fortnite y Gran Turismo. ¿Qué significa para los eSports que los reconozcan de esta forma?

La Olympic Esports Series 2023 sostuvo sus finales en un evento presencial en Singapur del 22 al 25 de junio. La serie es organizada por el COI junto a Federaciones Internacionales y algunos publishers de los juegos. En total, la competencia incluyó 10 videojuegos; algunos son bastante famosos, mientras que la mayoría pueden ser desconocidos por el público general.

Las finales de la Olympic Esports Series dejaron momentos memorables. Entre ellos, el público quedó asombrado cuando Lucas “Anon” Malissa, australiano de 17 años, se llevó la victoria en Fortnite. El adolescente fue el más rápido disparando y completó el mapa en menos de dos minutos.

Así también, la competencia de Tennis Clash estuvo llena de tensión cuando el favorito británico William “Fozzy” Foster no llegó a la final. En cambio, fue derrotado por el francés de 35 años Anass “Anteo” Benghazi, quien sí se llevó la corona. Benghazi juega tenis desde hace 16 años, pero en realidad es contador financiero de profesión.

Los videojuegos que formaron parte de la competencia fueron:

Tic Tac Bow (tiro con arco)

WBSC eBaseball™: POWER PROS (béisbol)

Chess.com (ajedrez)

Zwift (ciclismo)

Just Dance (baile)

Gran Turismo (automovilismo)

Virtual Regatta (vela)

Fortnite (tiro)

Virtual Taekwondo (taekwondo)

Tennis Clash (tenis)

¿Por qué el COI eligió estos 10 títulos en específico para la primera edición de la Olympic Esports Series? Como describe Puppi, los videojuegos en la lista, “son deportes que, tradicionalmente, ya han formado parte de los juegos”. Es decir, son títulos que están basados en deportes con los que el público ya está familiarizado y relaciona a competencias, como lo son tenis, vela, tiro y más.

No obstante, eSports populares como Dota 2 o League of Legends no fueron incluidos en la serie, lo cual generó polémica en la comunidad gamer. En cualquier caso, esta competencia marca un hito en la industria de los eSports.

Gran Turismo es uno de los juegos de la Olympic Esports Series 2023. / PlayStation

Olympic Esports Series: un hito para los eSports

¿Qué es un eSport? Como describe Francis Puppi, player community manager de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV), un eSport es, principalmente, un juego “cuyas condiciones y mecánicas permiten la competencia entre dos o más jugadores”.

El camino para que el COI reconozca a los eSports con la Olympic Esports Series no ha sido corto. Como recuerda Puppi, en 2019, la entidad no tenía intenciones de promover los eSports en eventos oficiales. “Más que nada porque ellos consideraban que la actividad física formaba una parte fundamental”, explicó para El Comercio. “Sin embargo, ahora tenemos estos 10 juegos que buscan emular deportes tradicionales”.

Francis Puppi, player community manager de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos (APDEV) / Archivo personal

Luego de sus declaraciones en 2019, el COI redefinió que un eSport sí puede ser considerado una “actividad deportiva”, mas no un deporte físico. En efecto, Tic Tac Bow, Virtual Regatta y Tennis Clash son juegos móviles que no requieren actividad física, pero que fueron elegidos para la competencia. “En ese sentido, se ve que el Comité Olímpico Internacional ha ido cediendo poco a poco en el tema”, concluye el miembro de APDEV.

La Olympic Esports Series no es el primer encuentro entre los eSports y el COI. “En realidad, esta es una versión mejorada del Olympic Virtual Series”, dice Puppi. La Olympic Virtual Series fue una competencia en 2021 que permitió a jugadores de todo el mundo competir en cinco videojuegos desde sus casas. El evento evolucionó en lo que ahora es la Olympic Esports Series, una competencia más grande.

Juan Pablo Robles, periodista y experto en videojuegos, opina que este hito estaba destinado a suceder para los eSports. “Hace solo cinco años era impensable que se incluyan eSports en un evento olímpico”, explicó a este Diario. “Pero yo vengo diciéndoselo a mis alumnos desde hace 10 años”.

Para Robles, la Olympics Esports Series es el resultado del COI dándose cuenta, tras varios años, de que los eSports son un interés mundial que mueve a miles de personas. Además, una ventaja del evento es reanimar la curiosidad por el deporte. “Mucha más gente se va a interesar por el ajedrez, el ciclismo o el tenis virtual”.

Asimismo, ilustra cómo es un hecho sin precedente que, por ejemplo, un juego que cualquier usuario disfruta a diario como Just Dance ahora te da una chance de participar en una competencia olímpica.

¿Por qué no se incluyeron Dota 2 o LoL en las Olympic Esports Series?

Si bien el COI ha incluido videojuegos de renombre como Just Dance y Gran Turismo, el público también ha cuestionado que no se hayan incluido conocidos eSports como Dota 2 o LoL.

En respuesta, el Comité ha explicado que estos eSports no se alinean a los valores del COI debido a que tocan temas de violencia. “En Dota 2, para determinar la victoria debes eliminar al equipo contrario. Esto implica, básicamente, matarlos”, explica Puppi. “Entenderás que eso ya es una forma de violencia explícita”.

En el caso de Fortnite, que sí es parte de los juegos aprobados por el COI, se ha tenido que adaptar al juego en un mapa personalizado para que sea un simulador de tiro, en lugar de una partida en la que derribas a otro jugador.

Por su parte, Robles argumenta que la decisión de no incluir LoL o Dota 2 es que hubieran podido “opacar las oportunidades de incentivar los otros eSports”. Además, reconoce que estos juegos ya tienen sus competencias globales con millonarios premios.

En esto concuerda Puppi, quien reconoce que deben ser los publishers quienes también se interesen en adaptar su juego a los valores del COI. Si no es el interés de Valve o de Riot Games que sus títulos formen parte de un evento olímpico, no sucederá.