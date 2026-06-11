Resumen

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Juan Diego Tremolada, creador de contenido conocido como Pepe el Mago y desarrollador del videojuego Mago.
Juan Diego Tremolada, creador de contenido conocido como Pepe el Mago y desarrollador del videojuego Mago.
/ Dream Potion
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Décadas atrás, muchos niños soñaban con conseguir la consola de moda o jugar el videojuego más reciente. Hoy, para una nueva generación, el sueño es también poder desarrollar sus propios títulos. La industria del gaming ha crecido tanto a nivel mundial que la carrera de desarrollador de videojuegos se toma con más seriedad. En el Perú, de acuerdo con distintos informes el sector genera ingresos anuales cercanos a los US$ 181 millones y cuenta con más de 7,8 millones de jugadores, de tal manera que el 75 % de los peruanos juega videojuegos al menos una vez por semana. Además, el país ya no solo consume: también los produce. Uno de los ejemplos más conocidos es "Mago", un juego de plataformas lanzado para PC en 2022 y desarrollado por Juan Diego Tremolada, popular creador de contenido especializado en videojuegos retro y conocido en internet como Pepe el Mago.

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