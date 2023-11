Perú va por su medalla de oro en el primer Campeonato Panamericano de Esports del videojuego Dota 2. Infamous Astra, que en la competencia tomará el nombre de Team Perú, competirá del 2 al 4 de noviembre en Chile en la categoría femenina, y enfrentará a los mejores jugadoras de toda la región. A propósito de ello, El Comercio pudo conversar con Judith ‘Dae’ Polo, una de las integrantes de equipo y quien adelantó que van por la presea dorada.

El Pan American eSports Championships es el nombre oficial de la competencia y es organizado por la Federación Global de Esports y Panam Sports. Esta cita tomará lugar del 2 al 4 de noviembre junto al desarrollo de los Juegos Panamericanos en Santiago, Chile, y contará con torneos de eFootball (antiguo PES) y Dota 2.

Pan American Esports Championship. / Panam Sports

Habrá 120 jugadores de eFootball y Dota 2 que llegan de 25 países diferentes de todo el continente (Argentina, Chile, El Salvador, Cuba, Perú, entre otros). Ambos videojuegos poseen torneos en categorías para hombres y mujeres. Además, el representante masculino de Dota es el equipo Lava Esports y en eFootball el jugador Alexander Rodríguez.

Ahora bien, luego de ganar en las clasificatorias nacionales, Infamous Astra se convirtió en el representante de Perú y será el encargado de buscar la medalla de oro en la categoría Dota 2 Femenino.

Además… Perú en los Panamericanos de eSports El equipo peruano está conformado por cinco jugadoras: Ruth ‘Azumi’ Cahuana (midline), Wendy ‘Lovely’ Aria (support), Judith ‘Dae’ Polo (offlane), Josselyn ‘Sky’ Abusabal (support) y Fanny ‘Bambu’ Chuquimamani (hard carry).

Para quien no lo sabe, Dota 2 es uno de los videojuegos más populares en el Perú y es un MOBA (multijugador de arena de batalla en línea) gratuito para computadoras. En este título se enfrentan dos equipos en partidas de 5 vs. 5. Cada jugador maneja un personaje único y con habilidades especiales. El objetivo es que cada equipo destruya la base contraria.

Asimismo, a los juegos que poseen torneos y escenas competitivas se les conoce como eSports (o deportes electrónicos). Tenemos nombres como Dota 2, League of Legends, Valorant, Counter Strike, FIFA, etc.

Por otro lado, es la primera vez en la historia que los eSports son parte de los Juegos Panamericanos. De esta forma, la región se pone al nivel de Asia, por ejemplo, que ya dentro de los Juegos Asiáticos ha contado con disciplinas de deportes electrónicos.

Perú en los Panamericanos

En la escena competitiva de Dota de la región, el Perú es uno de los países potencia. Con representaciones cada año en los mayores torneos del videojuego, en los que tenemos incluso al Mundial, The International, los jugadores peruanos están entre los más ‘rankeados’ de América.

Las escena femenina, por su parte, está fortaleciéndose año a año y cada vez vemos más torneos en los que participan. Para este 2023, Infamous Astra ha logrado clasificar a dos citas de magno tamaño como son los Panamericanos de eSports y Riyadh Masters 2023 de Dota.

Para hacer frente a ambos retos, Judith ‘Dae’ Polo comenta a El Comercio que han entrenado de manera individual y grupal a través de los ‘scrims’. Esto último se trata de partidas privadas entre equipos de alto nivel. Dae indica que incluso han enfrentado a equipos de mayor nivel, ya que con las derrotas aprenden más.

Judith ‘Dae’ Polo / Archivo personal

“Hemos jugado con Team Argentina, que también participará en los Panamericanos en Chile. Hemos ganado y empatado, incluso son el único equipo que nos ha empatado. Las consideramos como las más fuertes de los Panamericanos. A parte de eso hemos jugado contra chicos que tienen niveles muy alto para aprender”, comenta a El Comercio ‘Dae’. “Ellos nos abren los ojos y nosotras vemos lo que tenemos que mejorar, aprender o no hacer”.

Además… Judith Polo es más conocida en el mundo del Dota 2 competitivo como 'Dae'. Se dedica a los eSports desde 2018, cuando formó parte de un equipo mixto de Brasil, Minas Club. 'Dae' participó en el torneo Reina de Copas 2, el cual fue organizado por Valve, desarrolladora de Dota, y quedó en primer lugar junto a sus compañeras. Actualmente juega para Infamous Astra, equipo que tiene el apoyo de marcas como ESET o HyperX.

“ No siento la presión [de representar a Perú en los Panamericanos]. Me encanta jugar Dota y estoy encantadísima de representar a mi país, porque ese fue uno de mis sueños. Sé que las expectativas son muy altas y estoy segura de que vamos a cumplirlas”, añade la jugadora, que empezó a jugar Dota en 2014. “Por mi parte, siento más el deseo de ya querer jugar. Ya quiero ganar y traer la medalla ”.

En ese sentido, el objetivo de Dae y de Team Perú es más que claro: traer la medalla del Panamericano de eSports de Dota 2.

Judith Polo es más conocida en los eSports como 'Dae' y juega para Infamous Astra. / Dae / Facebook

“Las expectativas son muy grandes, y no solo de nosotras, sino de toda la gente que nos apoya. Sentimos ese cariño y fuerzas que cada persona nos escribe. Eso nos motiva. Estamos seguras de ganar los torneos en los Panamericanos y Riyadh Masters. Ya estamos estudiando los equipos”, indica Dae. A su vez, señala que el Riyadh Masters será un reto mayor, ya que también participarán equipos de Asia. “Las asiáticas han tenido la suerte de tener estas ligas desde hace muchos años; las he seguido y veo que hay mucho nivel y versatilidad”.

Dota femenino en el Perú

A pesar de las altas esperanzas de Dae para los siguientes torneos en los que jugará, ella comentó a este Diario que considera que cada vez hay más cabida para torneos femeninos de Dota 2, lo cual hace que aparezcan más jugadoras, equipos y que las marcas apuesten por ellas.

No obstante, la escena todavía está en desarrollo. Sobre la falta de apoyo de marcas y falta de equipos, ella resalta: “Eso se da porque tú no puedes apoyar algo que no ves. Es decir, si tú ves a un equipo masculino, que hay un montón y destacan porque juegan en competencias de más alto nivel como las Majors o The International, las marcas están ahí”.

“En nuestro caso, nosotros solo éramos cinco chicas que querían jugar los Panamericanos y tuvimos el contacto de Infamous. Ellos nos vieron ganar algunos torneos y apostaron por nosotros. Siento, y es mi percepción, que solo cuando nos veían ganar a equipos como Team Argentina o Team Brasil, los más fuertes de la región y que también eran de chicas, ahí se animaron”, dice la jugadora profesional de Dota 2.

Dae es una jugadora profesional de Dota 2 y debutó en la escena competitiva en 2018. / Archivo personal

Algunos podrían hacerse la pregunta de ¿por qué ocurre esto? ¿las chicas no pueden jugar con los hombres o contra ellos y listo? La respuesta es sencilla, en palabras de Dae: “No hay equipos femeninos que se atrevan a jugar este torneos de Tier 1 o Tier 2. Nosotros estamos jugando torneos de Tier 3, a lo mucho Tier 4 y el nivel es muy disparejo. Los chicos, a diferencia de las chicas, juegan bastante tiempo en estos torneos en los que hay muchísimo nivel y en contra equipos que son muy destacados. Nosotras no, pero también creo que eso es porque no tenemos la oportunidad y recién siento que se está dando”.

Los torneos de eSports se suelen dividir en Tier (lo que se traduce del inglés literalmente como ‘nivel’). Los Tier 3 o 4 son los más bajos y suele contar con jugadores amateurs o que recién están iniciando en la escena; mientras que los Tier 1 y 2 son los de más alto rendimiento, con presencia de jugadores profesionales que se dedican a la competencia a tiempo completo y forman parte de organizaciones.

Asimismo, Dae no descarta que en un futuro hayan torneos o ligas mixtas, en las que tanto jugadores hombres como mujeres jueguen juntos o en contra. “Siempre he creído que el DotA es un juego que cualquiera lo puede jugar, independientemente de si eres hombre, mujer o lo que te consideres. Si te acostumbras a la presión, porque es un juego de presión, creo que cualquiera lo puede lograr. Pueden haber equipos mixtos o de otras estructuras”.

Como desenlace de la entrevista, Dae se animó a brindar una serie de consejos para las chicas que juegan Dota 2 y no están seguras de dar el salto al mundo competitivo:

“No deberían tener miedo. Yo dejé del lado muchas cosas por jugar Dota. El miedo es parte de [la experiencia] y el que no arriesga no gana. Si yo pude hacerlo, porque ellas no. Hay muchas chicas que tienen mucho nivel, incluso más que chicos, y que quizás no se animan por los prejuicios”, concluye Dae. “Esto no debería importarles tanto si es que quieren llegar a destacar. Conozco chicas que juegan por diversión y son buenas, pero creo que si se dedicaran profesionalmente serían mucho mejores”.