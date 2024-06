Detrás de esta creación está Nathaly Kalantar Cuéllar, una joven comunicadora que concibió la idea de crear Perú Party como parte de su proyecto de tesis para obtener su grado de bachiller en la Universidad de Lima. El Comercio conversó con ella para conocer más sobre el videojuego.

Cómo nace Perú Party

“Desde pequeña siempre he sido una apasionada por los videojuegos”, dijo Nathaly. Mientras que su gusto por el baile surgió cuando sus padres le regalaron el juego Just Dance para Nintendo Wii, lo que desencadenó un amor por la danza que la llevó a competir en eventos de baile y a participar en talleres de danzas folclóricas. La combinación de ambas pasiones hizo que se cuestionara por qué no existían videojuegos que representen la diversidad de la música y la danza peruana.

“¿Por qué en ninguna edición de Just Dance hay una canción peruana o alguna danza típica del Perú habiendo una diversidad tan inmensa?”, se preguntó.

Entonces, durante los últimos ciclos de su carrera universitaria, Nathaly, consciente de que debía desarrollar su proyecto de bachiller, inició una investigación sobre cómo crear un prototipo jugable que pudiera abordar su inquietud. Sin embargo, se encontró con un obstáculo: tenía la idea, pero le faltaban los conocimientos técnicos necesarios.

“Empecé a hablar con profesores de mi facultad y también con profesores de la Facultad de Ingeniería de Sistemas y así fue como di con el IT Lab, lo que vendría a ser el Laboratorio de Aprendizaje de Tecnologías de la Información”, señaló. Allí ella planteó su idea y consiguió que el laboratorio incluyera a Perú Party en su agenda de proyectos.

Nathaly Kalantar Cuéllar, creadora del videojuego Perú Party. (Foto: Captura / YouTube)

Fusionando cultura y tecnología

El desarrollo del videojuego comenzó con la búsqueda del medio que hiciera posible su realización. El equipo exploró diversas opciones y finalmente se decidieron por la realidad virtual.

“Decidimos inclinarnos más por la realidad virtual porque quisimos entregar una experiencia más inmersiva, algo que de verdad transporte al jugador a otro mundo”, explicó. Además, tenían la visión de incluir escenarios que representaran los lugares típicos del Perú, como Machu Picchu. “Entonces el jugador mientras baila puede girar y puede ver las montañas los de los Andes”, describió la creadora.

Por otro lado, Perú Party también hace uso de la inteligencia artificial. Dado que se trata de un videojuego de baile, la forma en que se califican los pasos del jugador mientras sigue la coreografía es mediante la IA.

“Para entrenar esta inteligencia artificial, tuve que hacer el sacrificio de bailar la coreografía más de 50 veces, para alimentar su base de datos. Este proceso permitió que la IA aprendiera la coreografía, los pasos, movimientos, rotaciones, y la posición del mando, entre otros aspectos. Luego, toda esa información se compara con el movimiento que hace el jugador y es a través de estas comparaciones que se genera un puntaje”, detalló Nathaly.

Ahora bien, en cuanto al repertorio musical, el equipo decidió trabajar el prototipo con ‘Warmisitay’, canción de la cantante peruana Milena Warthon, quien consiguió su primera Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar con aquel tema.

Así, el videojuego se busca enfocarse en géneros musicales de fusión como el huayno rock, el pop andino, la cumbia amazónica, la marinera jazz y el K-pop quechua. “Existen varios artistas jóvenes que están incursionando en estas combinaciones, pero lamentablemente no tienen mucha visibilidad”, explicó la comunicadora. En este sentido, “Perú Party intenta ser una ventana de exposición para estos nuevos artistas que están innovando con nuestra música”.

A continuación, el video de demostración del videojuego Perú Party, que requiere un visor de realidad virtual para jugarlo y, por el momento, es compatible con Meta Quest.

Una experiencia virtual que cautiva

Según narró la líder de Perú Party, el proyecto comenzó a desarrollarse a principios de 2023 y se finalizó en agosto de ese mismo año. Una vez listo, el prototipo fue lanzado para validaciones y posteriormente presentado en diversos eventos internos de la casa de estudios de Nathaly.

“En los primeros testeos que hicimos en los eventos, ha habido todo tipo de personas que lo han probado. Grandes, chicos, hombres, mujeres. Podría darte un rango desde 10 años hasta cerca de 50 años. Todos lo han disfrutado. Siempre había una sonrisa en sus rostros mientras bailaban”, reveló.

Pero en marzo de este año, Perú Party salió de tierras peruanas, algo que su creadora considera el mayor logro hasta ahora. Esto fue posible gracias a que Nathaly obtuvo una beca de Women in Games International y fue seleccionada como representante latinoamericana para asistir a la Game Developers Conference (GDC), una reunión de desarrolladores profesionales de videojuegos que se celebra en San Francisco, Estados Unidos.

“En la GDC pude ver que las personas se acercaban y me preguntaban por la música que estaban escuchando, no habían escuchado antes, entonces les gustaba y lo intentaban, probaban el juego y se quedaban maravillados”, señaló.

¿Cuándo estará disponible?

Actualmente, el juego se encuentra en estado de prototipo. El equipo tiene previsto lanzar una primera versión a mediados de este año de manera gratuita, para que el público en general pueda probarlo y entender de qué se trata Perú Party. A partir de ahí, continuarán trabajando en un modelo de negocio, asegura su creadora.

A modo de recomendación, Nathaly invita a quienes deseen incursionar en el mundo de los videojuegos a participar en hackatones, específicamente en las Game Jams. Estos eventos, que duran 48 horas, están diseñados para fomentar la creatividad y el trabajo en equipo en la creación de videojuegos.

“Mi primer videojuego fue hecho en PowerPoint (…) para la Woman Game Jam. Era una novela visual sobre una historia de amor entre un inmigrante peruano y una chica asiática en donde tenías que tomar decisiones”, detalló.

La comunicadora no tenía los conocimientos técnicos necesarios en ese momento, pero sí tenía las ganas de crear videojuegos. En este sentido, subrayó que no solo importan las habilidades técnicas, sino también la pasión y la determinación.