Perú medirá fuerzas este jueves, a las 8:30 p.m., con Ecuador en duelo de fogueo por fecha FIFA en Lima. La blanquirroja llega en un muy buen nivel a este encuentro, ya que en octubre goleó 3-0 a Chile y empató 1-1 con Estados Unidos.

Ricardo Gareca alineará un equipo totalmente ofensivo liderado por los delanteros Jefferson Farfán, André Carrillo y el volante Cristian Benavente, que reemplazará a Christian Cueva.

El 'Tigre' Gareca no convocó para estos encuentros a Cueva, usualmente titular, para dar oportunidad a otros jugadores. El seleccionador quiere ampliar su universo de futbolistas convocables en puestos claves.



--- Perú vs. Ecuador en PES 2019 ---



Decidimos recrear el encuentro Perú vs. Ecuador en PES 2019. Cabe recordar, que dicho videojuego cuenta con la licencia completa de la selección peruana.



La selección peruana de fútbol está completamente licenciada en el Pro Evolution Soccer 2019, esto significa que puede lucir su indumentaria oficial. El equipo de Ecuador, al no estar licenciado, solo luce una camiseta amarilla, short azul y medias rojas.

En cuanto a la calidad de sus jugadores existen coincidencias en sus estadísticas. Los mejores jugadores de Perú son sus delanteros, Jefferson Farfán (80) y Paolo Guerrero (79), le siguen André Carrillo (79) y Christian Cueva (78), todos jugadores del mediocampo hacia adelante.

Ecuador, en cambio, tiene sus mejores jugadores por los extremos, sean laterales o medios ofensivos. El jugador Antonio Valencia, del Manchester United, tiene una media de 83 puntos y es el que tiene más nivel de ambas selecciones. Christian Noboa (79), del Zenit de Rusia, y Roberto Arboleda (78), del Sao Paulo, siguen en la lista.

