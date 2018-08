PES 2019 | ¿Cómo maneja Konami la ausencia de licencias en algunos equipos?

Pro Evolution Soccer es para muchos más que un videojuego, es una pasión que viene regalándonos la posibilidad de ser futbolistas y dirigir un equipo hace más de dos décadas. Konami ha permitido mediante un control, realizar acrobacias con Ronaldinho, goles de antología con Ronaldo Nazario, Henry, Cristiano Ronaldo y ser "intratable" con Lionel Messi.

Desde el International Super Star Soccer, pasando por el Winning Eleven y hasta el Pro Evolution Soccer, el videojuego siempre trató de parecerse en lo más posible al mundo real. Muchas veces lo llegó a conseguir, gracias a su motor de juego, gráficos realistas y plantillas completas en clubes y selecciones nacionales.

Con el paso de los años el mercado se volvió más competitivo y las licencias completas comenzaron a tener mayor importancia para los ‘gamers’. En los últimos diez años (PES 2009-2018), la cantidad de licencias dentro del título varió de forma vertiginosa, hubo ganancias y pérdidas.

Esta situación no fue bien recibida por los fans, pues no es lo mismo jugar con tu equipo favorito llevando su uniforme y nombre original a uno desconocido que mantiene solo el nombre de los jugadores y sus respectivas características.

Por mencionar un ejemplo en PES 2017, Konami no tuvo la licencia del Real Madrid y dentro del videojuego se llamó “MD White”, un club que tenía uniforme blanco como el cuadro español, pero, sin el sponsor ni su insignia.

Así se ve Real Madrid (MD White) en PES 2018 :

El clásico español en PES 2018. (Foto: Captura / Konami)

Cristiano Ronaldo en PES 2018. (Foto: captura / Konami)

Pero a todo esto ¿qué está haciendo Konami para mantenerse como uno de los favoritos en el mercado?

- Importancia de Latinoamérica

Robbye Ron, community manager de Pro Evolution Soccer para Latinoamérica, dio detalles sobre la forma en que Konami maneja las licencias y sobre todo la forma en que afrontó la salida de UEFA y Conmebol del videojuego.

“Nosotros no es que perdimos licencias, quisimos cambiar hacia dónde nos dirigíamos. La gente que jugaba la Champions se quejaba mucho de que tenía la Copa, la música, el diseño, pero no cumplíamos con ningún club, porque la licencia no cubría eso", explicó en diálogo con El Comercio.

Mencionó además que en América Latina se juega mucho PES y en muestra de agradecimiento se viene introduciendo sus respectivas ligas en el juego.

Robbye Ron, community manager de Pro Evolution Soccer para Latinoamérica

"Decidimos invertir mejor en cada región, con la liga chilena, liga argentina, liga brasileña, con equipos exclusivos, equipos peruanos, la selección peruana", agregó.

- "Perú juega PES"

En el marco de la presentación de PES 2019 en Perú, Ron explicó que los peruanos prefieren jugar Pro Evolution Soccer a otros títulos. Por ello, se decidió incluir al estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima y obtener la licencia completa con la selección peruana de fútbol.

Asimismo, mencionó que el poco tiempo que tienen para preparar un nuevo videojuego -PES estrena cada año- no les permite negociar con más clubes de la liga peruana.

Así se presentó a PES 2019 en Lima:

“Nosotros estamos dispuestos a negociar con cada club. Hay interesados, pero a veces también es tiempo, porque el juego sale cada año, es un trabajo constante, no paramos nunca", comentó.

- Alianzas con clubes de Europa y aumento de nuevas ligas

En 2016, Konami anunció la firma de un acuerdo con el F.C. Barcelona para convertirse en partner premium del club catalán durante tres años. Incluso, algunos miembros de la plantilla aparecen en la portada del videojuego. En PES 2019 es Philippe Coutinho.

Para el PES 2019 se han añadido las ligas de Rusia, Escocia, Dinamarca, Bélgica, Portugal, Países Bajos, todas completamente licenciadas.

Nuevas ligas del Pro Evolution Soccer 2019. (Foto: Konami)

Estas son las estrategias de Konami para compensar el fin del acuerdo con UEFA y Conmebol. El usuario determinará si es o no suficiente, pero de todas formas, vemos que nuestra región es un foco interesante para la desarrolladora nipona.