Plantas vs. Zombies 3 es oficial y ya puedes probarlo en tu celular

Plantas vs. Zombies está de vuelta. La querida franquicia que nació hace diez años y en las últimas horas Electronic Arts (EA) y PopCap Games, sus creadores, hicieron oficial el nuevo videojuego: Plantas vs. Zombies 3. Y no solo quedó allí, también se publicó una versión Alpha (de prueba) para los usuarios de Android a través de Google Play.

El anuncio se dio a través de la página web de EA, allí precisaron que Plantas vs. Zombies 3 estaba "en construcción" y que les gustaría recibir la ayuda de la comunidad gracias a la versión Alpha que publicaron en la tienda virtual de Android.

[ - Creador de Plantas vs. Zombies celebra 10 años del videojuego publicando bocetos originales]

​[ - Así se ven los personajes de tus videojuegos favoritos de viejos | FOTOS]

[ - Marvel Ultimate Alliance 3 | Todo lo que se sabe del próximo videojuego exclusivo de Nintendo Switch]

Por si no lo recuerdas, Plantas vs. Zombies es un videojuego para diferentes plataformas como iOS, Android, PC, que salió a la venta en 2009. Perteneciente al género de los Tower defense, en el juego teníamos que defender nuestro jardín del ataque de zombies utilizando plantas. En 2013, se estrenó su precuela, Plantas vs. Zombies 2, esta consiguió un gran éxito en el público.

Como te mencionamos, EA publicó una versión Alpha de prueba del Plantas vs. Zombies 3, la cual podremos descargar (solo si contamos con un dispositivo Android) en el siguiente link. Además, también se informa que esta versión puede contener diversos bugs y errores que paulatinamente serán corregidos.

Asimismo, si ingresas al link que te adjuntamos líneas arriba y te aparece el mensaje: "No se ha podido encontrar la URL solicitada en este servidor", no te preocupes, no es tu celular ni tu cuenta. Electronic Arts comenta en su web que hay una cantidad limitada de descargas en esta fase, por lo que podrías intentar en otro momento. "Asegúrese de revisar la página otro día para tener la oportunidad de jugar", se lee en su comunicado.

Sobre su fecha de lanzamiento oficial, PopCap asegura que todavía el juego se encuentra en fase de desarrollo (o, como ellos lo llaman "construcción temprana). A su vez, el videojuego será un 'free-to-play', es decir, gratuito, pero podría contener microtransacciones, como ocurría en Plantas vs. Zombies 2.

Síguenos en Twitter: