Una nueva entrega de Plantas vs. Zombies ya está disponible en dispositivos móviles. Se trata de Plantas vs. Zombies 3, título anunciado por el estudio PopCap en 2019, que ya se puede descargar de manera gratuita en iOS y Android, pero solo en determinados países.

Oficialmente llamado Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia, el videojuego ha sido lanzado en Reino Unido, Países Bajos, Australia y Filipinas. Su llegada al Perú y al resto del mundo se espera para un momento de 2024, el estudio no ha confirmado una fecha exacta.

Con este lanzamiento inicial, PopCap busca recibir comentarios de los fanáticos para preparar su estreno global. A su vez, como todo juego gratuito, Plantas vs. Zombies 3 incluirá microtransacciones.

El título apuesta nuevamente por el género tower defense de los dos títulos anteriores de la saga, pero se destaca por incluir episodios narrativos y nuevas mecánicas puzzles. Además, encontramos nuevos tipos de flores para hacerle frente a los zombies que nos atacarán.

Si no jugaste ningún título anterior, en Plantas vs. Zombies básicamente debemos colocar estratégicamente un grupo de plantas para hacerle frente a múltiples oleadas de zombies. Nuestro objetivo es evitar que ingresen a nuestra base.