Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville | Se filtró el tráiler del nuevo videojuego | VIDEO

Buenas noticias para los amantes de la franquicia Plants vs. Zombies (o Plantas contra Zombies), en las últimas horas se filtró el primer tráiler oficial del nuevo videojuego que está preparando Electronic Arts (EA), el cual iba a ser publicado durante la Gamescom 2019 (20 al 24 de agosto). No obstante, el material audiovisual terminó en Internet y ya se conoce cómo se llamará el próximo juego: Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.

A pesar de no contar con el número 3, este título sería la continuación de Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, ya que cuenta con similitudes, tanto gráficas, como en estilo de juego (dosis de humor) y en la jugabilidad (shooter en tercera persona).

A continuación, te dejamos el video que ya se encuentra navegando en toda Internet:

Como se observa, este video es solo una presentación del videojuego e incluye metrajes temporales, por lo que podría cambiar una vez finalice la fase de desarrollo.

Asimismo, a lo largo del tráiler aparecen zombies y plantas absolutamente nuevas a las que nos deberemos enfrentar y/o ayudar. No obstante, también contaremos con las clásicos Lanzaguisantes, Girasol o Boca de dragón.

Acerca del título, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, no hay dudas; puesto que en los últimos días Electronic Arts registró esa misma marca en Europa.

Se espera que este videojuego sea la continuación de Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, título que salió en verano de 2016 para PS4, XB1 y PC.

Hace semanas, Electronic Arts y PopCap Games, responsables de la franquicia, hicieron oficial Plants vs. Zombies 3, juego que llegará a dispositivos móviles todavía en un fecha sin confirmar. Sin embargo, la versión Alpha ya fue probada por usuarios de dispositivos Android. Aquí más detalles.

