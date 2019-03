Las plataformas de videojuegos por streaming más conocidas del mercado

El mundo de los videojuegos puede cambiar gracias al streaming. La experiencia de ir a las tiendas a comprar discos o comprarlos de manera online puede modificarse si es que la tendencia en la industria del gaming continúa yendo hacia el streaming. Primero fue la música, con Spotify; luego las películas, con Netflix y en los últimos años los videojuegos transmitidos por Internet han comenzado a tomar fuerza.

En los últimos años, diversas empresas han lanzado sus plataformas de videojuegos por streaming, como Nvidia o Microsoft. Recientemente, fue el turno de Google, que durante su charla en el Game Developers Conference (GDC) 2019 presentó Stadia, su servicio de videojuegos. Con este proyecto la empresa tecnológica intenta hacerse un nombre en el mercado de plataformas de videojuegos.

A continuación, te presentamos las diferentes opciones que existen para consumir videojuegos por Internet.

▶︎ PlayStation Now

El servicio de streaming de la empresa japonesa Sony está disponible desde 2014 y tiene un catálogo de videojuegos extenso: cuenta con más de 600 títulos, de los cuales cerca de 250 son de la consola Play Station 4. Asimismo, diversos juegos de Play Station 2 y 3 también están disponibles en el catálogo de PS Now.

PlayStation Now funciona como una suscripción de Netflix, cobra de manera mensual 15 euros en Europa y US$ 20,00 en Estados Unidos.

Este servicio ha ido evolucionando en los últimos años y actualmente está disponible en países como Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Lamentablemente PS Now no está disponible en nuestro país. Esperemos que en un futuro Sony tome la iniciativa.

Red Dead Redemption fue un título lanzado para Play Station 3 y es uno de los juegos más populares del servicio de streaming de Sony:



PlayStation Now fue anunciado en 2014 durante el evento de tecnología CES.

▶︎ Stadia

Google hizo oficial su proyecto con el que desea conquistar la industria de los videojuegos: Stadia. Esta plataforma de videojuegos por streaming fue anunciada durante el GDC 2019, en California. Por el momento no se tiene una fecha de lanzamiento oficial; pero, según comentarios de ejecutivos de Google, saldrá durante 2019.

Stadia nos permitirá jugar diversos títulos en los dispositivos que deseemos. La empresa norteamericana confirmó que Stadia estará disponible en móviles, tabletas, computadoras, laptops y televisores. Y todo ello basado en el streaming. Google prometió que su plataforma de videojuegos por streaming tendrá soporte para reproducir 8K (ocho veces 1080 píxeles) a 120 fotogramas por segundo.

Asimismo, el gigante tecnológico mencionó que sus servidores a nivel mundial estarán aptos para Stadia. Esto quiere decir que no habrá problemas de latencia o de lags.

La plataforma Stadia contará con un mando especial de Google que nos permitirá transmitir en vivo mediante Youtube o conversar con el asistente de voz de Google.

Todavía no se conoce el precio final que tendrá la suscripción, la fecha de lanzamiento mundial o el catálogo completo de videojuegos disponibles.

Te dejamos una foto de Stadia:

Stadia es el nuevo servicio de videojuegos por streaming de Google.

▶︎ GeForce Now

Nvidia, la empresa de hardware para computadoras, lanzó en 2015 la versión beta de su plataforma de videojuegos por streaming GeForce Now. Este servicio, a diferencia de otras plataformas como PlayStation Now o Xbox, no posee un catálogo de videojuegos. GeForce Now funciona mediante otras plataformas de videojuegos (Steam o Uplay, por ejemplo).

Para jugar a través de GeForce Now tendremos que comprar por separado los juegos. Una vez que los tengamos en nuestra biblioteca podremos activar la plataforma de streaming de Nvidia. Esta mediante procesadores de GeForce nos dará la opción de jugar en el dispositivo que queramos; puede ser un celular o tableta.

Nvidia informa que deberemos contar con una red de Internet mínima de 25 Mbps y recomienda a todos los usuarios tener una banda ancha de 50 Mbps. Asimismo, tendremos que utilizar el cable de conexión o, en todo caso, conectar nuestros dispositivos mediante una red Wifi de 5 GHz.

Actualmente, GeForce Now está en su fase beta y es totalmente gratuito. No obstante, el dispositivo de reproducción de Nvidia, Shield Tv, está adaptado para funcionar con GeForce Now.

Te mostramos cómo es:

GeForce Now es el servicio de videojuegos por streaming de la empresa de hardware Nvidia.

▶︎ Xbox Game Pass

Microsoft también cuenta con su servicio de videojuegos por Internet, su nombre es Xbox Game Pass y cuenta con una característica que los diferencia de las demás plataformas. Xbox Game Pass es un catálogo de videojuegos que te ofrece más de 100 juegos exclusivos de Xbox (tanto de la versión 360 como la del One) pero con la diferencia de que su servicio no se basa en el streaming y que es un servicio exclusivo de Xbox One.

Los usuarios suscritos al Xbox Game Pass podrán descargar en su consola todos los juegos que su memoria de almacenamiento les permita. Este servicio puede funcionar de manera off-line, cosa que no se puede en PlayStation Now, Stadia o GeForce Now.

Esta plataforma no nos permite jugar en nuestros dispositivos móviles o computadoras, ya que solo está adaptado para la Xbox One. Su precio mensual es de US$ 20,00 y actualmente no se encuentra disponible para usuarios con residencia en Perú.

Aquí te dejamos el Xbox Game Pass:

Xbox Game Pass es el servicio de videojuegos por Internet de Microsoft.

