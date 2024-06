Llámame nostálgico, retro o ‘hipster’, pero hasta la fecha pocas experiencias ‘gamers’ me han emocionado tanto como jugar en mi PlayStation 2. A casi un cuarto de siglo de su salida, la consola de Sony sigue teniendo un lugar en mi corazón a pesar de su tecnología desfasada gracias en gran parte a un catálogo legendario de juegos entre los que se incluyen clásicos como “Grand Theft Auto: San Andreas”, “God of War”, “Final Fantasy X”, “Silent Hill 2″, “Shadow of the Colossus”, “Metal Gear Solid 2″ y muchos más.

Buscando revivir esta emoción, nos embarcamos en una misión para volver a jugar estos títulos de nuestra infancia. Lo que encontramos es que, a pesar de los años pasados, hay varias maneras de todavía experimentar estos juegos con diversos grados de dificultad y autenticidad. Aquí te los contamos.

Consola original

La forma más directa (y fidedigna) de poder volver a jugar juegos de PlayStation 2 es utilizando la consola original, una solución no siempre sencilla si no cuentas ya con una, debido a que estos aparatos dejaron de producirse a inicios del 2013. A pesar de esto, es todavía posible encontrar algunos PS2 a la venta en tiendas de segunda mano y plataformas de ventas en línea como Mercado Libre, aunque cabe advertir que utilizar este tipo de servicios también conlleva algunos riesgos al no poder probar la consola antes de desembolsar el dinero.

El PlayStation 2 fue lanzado en marzo del 2000 y estuvo en producción hasta enero del 2013. / YOSHIKAZU TSUNO

Incluso si logras conseguir una consola, tus problemas no terminarán ahí. Y es que cómo recordarán muchos, el PS2 utiliza un conector RCA para transportar las señales de audio y video, conectores que dejaron de ser estándar en los televisores modernos hace décadas. Este problema tiene dos soluciones. La primera es conseguir un antiguo televisor con las entradas apropiadas, cuestión que será más o menos conveniente dependiendo de tus hábitos de guardar electrodomésticos obsoletos en tu domicilio. A pesar de los posibles problemas, esta es sin lugar a dudas la opción más auténtica para jugar el PlayStation 2 como si estuvieras a inicios del milenio. La segunda y más simple opción es comprar un adaptador que convierta el conector RCA a HDMI, esta última una alternativa más barata y conveniente.

En cuestión de los juegos, el mercado de segunda mano vuelve a ser la solución, aunque cabe señalar que algunos títulos han visto su costo aumentarse significativamente a razón de su rareza. Adicionalmente existen otras opciones, como modificar el PlayStation 2 para aceptar juegos no oficiales, aunque estas prácticas corren su propio riesgo y caen fuera de lo legal, por lo que no podemos recomendarlas oficialmente.

Emuladores

En caso no puedas conseguir la consola, una opción conveniente es el utilizar un emulador, un programa que permite a tu computadora imitar el funcionamiento de PlayStation 2.

Existen varias opciones de emuladores cómo el Play!, hpsx64 y DobieStation, pero el más popular en este momento es el PCSX2, un programa de código abierto y gratuito que tiene compatibilidad con el 99% de los juegos en el catálogo del PS2. Una ventaja adicional de utilizar un emulador es que permite la mejora de algunos juegos incluyendo mejorar su resolución y la velocidad en que corren.

Es necesario advertir que necesitarás algo de conocimiento técnico para configurar el emulador. Aquí unas instrucciones básicas para realizarlo.

Descarga el emulador: Puedes descargar la última versión de PCSX2 desde su sitio web oficial.

Obtén las BIOS de PS2: Necesitarás las BIOS de un PS2 para que PCSX2 pueda funcionar correctamente y autentificar el programa. Para esto tienes dos opciones: extraer el BIOS de un PS2 al que tengas acceso o encontrar uno en línea, aunque asegúrate de descargarlas de una fuente confiable.

Instalación: Una vez que hayas descargado el emulador y las BIOS, puedes instalar PCSX2 en tu ordenador.

Configura el programa: Abre PCSX2 y configura las opciones del emulador. Deberás especificar la ubicación de las BIOS de PS2 y configurar otras opciones como la resolución de video y el control de mandos.

Carga un juego de PS2: Una vez que hayas configurado PCSX2, puedes cargar el juego de PS2 desde tu disco físico.

Remasterizaciones y remakes

Quizás la opción más fácil para jugar los clásicos de PlayStation 2 es utilizar las consolas actuales, algo que es posible debido a que hay pocos seres tan nostálgicos como los ‘gamers’, situación que las compañías de videojuegos han sabido sacar provecho al lanzar una y otra vez los mismos juegos.

Es así que frecuentemente títulos clásicos de PlayStation 2 son traídos a consolas más modernas en versiones ‘remasterizadas’ con gráficos mejorados, mayor resolución y rendimiento optimizado, como ha sido el reciente caso de lanzamiento como “Metal Gear Solid Master Collection” o de la trilogía clásica de “Grand Theft Auto”.

En general, si un juego fue moderadamente popular durante la vida del PS2, es más que probable que puedas encontrar una versión para consolas modernas y si bien se pueden ver un poco diferente a su versión original, suelen mantener en su mayoría los gráficos, jugabilidad y música de su primera iteración.

Juegos como "Resident Evil 4" rehacen los juegos originales manteniendo su esencia.

En casos más extremos, las compañías no se contentan simplemente con adaptar estos juegos a las consolas actuales y deciden rehacerlos con gráficos, tecnología y diseños modernos en lo que se llama ‘remakes’. En el 2023 el clásico del terror “Resident Evil 4″ recibió este tratamiento con bastante éxito, mientras que este año vimos el lanzamiento de “Persona 3 Reloaded”, un icónico RPG publicado por Atlus en 2006. No se trata exactamente la misma experiencia, pero buenos ‘remakes’ logran capturar las sensaciones causadas por los juegos originales y eso es, al fin y al cabo, el propósito de revisitar los clásicos y redescubrir las razones por las cuales nos causaron tanto impacto.

Los ‘remakes’ de títulos clásicos son tan populares que ya tenemos dos grandes proyectos para este año como lo son la nueva versión de “Silent Hill 2″ por Bloober Team y de “Metal Gear Solid 3: Snake Eater” por Konami.