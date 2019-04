PlayStation 4 | Los juegos gratis de la consola de Sony | VIDEOS

El catálogo de videojuegos de PlayStation 4 cada vez se incrementa más. En el mes de abril, por ejemplo, saldrán a la venta los esperados Mortal Kombat 11 y Days Gone, títulos importantes de la temporada. Sin embargo, cuando estos salen usualmente mantienen un precio elevado. No todos los gamers desean gastar altas sumas de dinero en estos juegos, por lo que la opción de títulos gratuitos cobra mayor importancia.

PlayStation Store, la tienda oficial de la consola de Sony, entre la diversa cantidad de ofertas que posee tiene un apartado de juegos free-to-play (videojuegos gratuitos). En esta sección hay títulos de diferentes géneros, como el battle royal, de rol, shooters, deportivos, entre otros, sin coste.

[ - Los cinco videojuegos más esperados en abril | FOTOS | VIDEOS]

[ - El hombre con más videojuegos en todo el mundo | VIDEO]

[ - Mortal Kombat | La historia del legendario y sangriento juego de peleas]

Para acceder a ellos solo se necesita tener una cuenta de PlayStation Network y contar con la consola actualizada. La cantidad de títulos no es tan extensa como en PC pero sí hay un grupo de juegos destacables. Ojo, cabe destacar que en el caso de los multijugadores no se necesita poseer la suscripción PlayStation Plus.

A continuación, les presentamos los principales juegos gratis que hay para PlayStation 4. No te pierdas esta interesante lista.

▶︎ Fortnite

El popular videojuego se encuentra disponible en la PlayStation Store y actualmente es uno de los títulos más jugados en todo el planeta. Fortnite pertenece al creciente género de los battle royal y consiste en el enfrentamiento de 100 usuarios de manera simultánea. Cada jugador aparece en el mapa y se debe encargar de encontrar armas y materiales de construcción.

Asimismo, el juego desarrollado por Epic Games ha implementado diversos modos de juego como enfrentamientos por escuadrón o dúos. Además de contar con eventos competitivos que preparan a los jugadores para la Copa del Mundo de Fortnite.

Te dejamos el tráiler para que sepas más del popular Fortnite:

▶︎ Apex Legends

El videojuego multijugador de Electronics Arts y Respawn Entertainment es uno de los nuevos battle royal que han cobrado mucha importancia desde su lanzamiento en febrero. El título consiguió más de 50 millones de usuarios registrados en su primer mes de vida en el mercado.

Apex Legends es un battle royal por equipos que está ambientado en el mundo de la franquicia de Titan Fall (saga creada por Respawn). En esta entrega de EA, los jugadores se enfrentan en grupos de tres de manera simultánea. Las partidas tienen a 60 usuarios como máximo.

Te mostramos un gameplay subtitulado de Apex Legends:

▶︎ 3on3 FreeStyle

Este videojuego de baloncesto fue desarrollado por Joycity en 2016 para PS4, Xbox One y PC. 3on3 FreeStyle cuenta con dos modos de juegos principales: 1 vs. 1 y 3 vs. 3, ello dota al videojuego de rapidez y frenetismo.

El juego puede jugarse en multijugador y de manera local. Para generar ganancias, 3on3 FreeStyle cuenta con microtransacciones, es decir, pequeños pagos que nos permitirán comprar elementos cosméticos o nuevos personajes jugables.

Aquí el tráiler de 3on3 FreeStyle:

▶︎ Paladins

Paladins es un videojuego que pertenece al género de los hero-shooters multijugador. El juego fue desarrollado por Hi-Rez Studios y Evil Mojo Games y consiste en el enfrentamiento de dos grupos de cinco integrantes. Cada jugador puede escoger de entre 40 personajes como máximo. Cada "héroe" tiene habilidades únicas y diferentes, lo que aumenta la estrategia necesaria en la partida.

Paladins tiene puntos similares a videojuegos de paga como Overwatch. Ambos títulos pertenecen al género hero-shooter y son enfrentamientos grupales. Para jugar el multijugador no se necesita la suscripción PS Plus.

Acá el tráiler de Paladins:

▶︎ Gwent: The Witcher Card Game



El adictivo videojuego de cartas de The Witcher 3: Wild Hunt tiene su propio juego en PS4, Xbox One y PC. CD Projekt Red, los creadores del título, lanzaron de manera oficial Gwent: The Witcher Card Game a finales de octubre de 2018.

El título pertenece al género de cartas coleccionables y se juega a través de turnos. Cada partida posee dos rondas (en el caso de un empate hay una tercera) y enfrenta a dos jugadores con sus mazos de cartas que pueden tener un mínimo de 20 y un máximo de 40. Algunas cartas solo se pueden conseguir gracias a las microtransacciones.

Aquí el tráiler del juego:

▶︎ H1Z1

El juego fue desarrollado por Daybreak Game Company (antes Sony Online Entertainment) y pertenece al género de los battle royal. Con diversas similitudes con Playerunknown’s Battlegrounds, H1Z1 consiste en el enfrentamiento simultáneo de jugadores en un mapa gigante que se va achicando conforme pase el tiempo. Las armas y municiones están regadas en todo el mapa.

H1Z1 tiene un modo llamado Auto Royal, allí los jugadores aparecen en vehículos y se enfrentan con estos. Similar al clásico Twisted Metal. El videojuego cuenta con microtransacciones que solo afectan en lo decorativo.

Te dejamos el tráiler:

▶︎ Brawlhalla



Un videojuego multijugador de lucha al estilo de Super Smash Bros. En Brawlhalla encontraremos más de 30 personajes (en la versión completa) y podremos jugar en diversos mapas. Cada semana, hay un nuevo héroe disponible que podemos usar para conseguir victorias. Asimismo, las transacciones en este juego nos permiten comprar otros personajes y elementos cosméticos.

El juego enfrenta a 8 jugadores en su modo principal; no obstante, posee dos modos extras que son el Brawlball y el Bobsketball.

Acá te dejamos el tráiler del videojuego de peleas:

▶︎ Armored Warfare

El videojuego multijugador desarrollado por el equipo ruso Mail.ru fue lanzado para PS4, Xbox One y PC en 2015. Este título consiste en la batalla de vehículos de guerra. Armored Warfare ofrece la posibilidad de escoger entre 100 máquinas bélicas. Las partidas tienen un tope de 30 jugadores. El videojuego cuenta con diversos mapas que están ubicados en todo el planeta, como la sabana africana o las frías tundras de Europa del Este.

Acá el tráiler:

▶︎ Crossout

Crossout es un título que pertenece al género MMO (multijugador masivo online) y está ambientado en un mundo post-apocalíptico donde los enfrentamientos de vehículos modificados con armas es el pan de cada día. Los jugadores tienen un carro y conforme van ganando y jugando consiguen herramientas para mejorarlo o repararlo.

Las partidas soportan hasta 16 jugadores y los jugadores pueden agregarle a sus vehículos desde taladros, hasta drones o motosierras. Las microtransacciones en Crossout sirven para adquirir nuevos vehículos o mejoras.

▶︎ Dreadnought

Otro título de batallas online ambientado en el espacio. En Dreadnought, los combates se dan en medio del universo. Los jugadores poseen naves que van mejorando para enfrentar a los adversarios. Asimismo, el videojuego tiene un modo horda llamado "Havoc", en este un grupo de jugadores se enfrentará a cientos de enemigos que llegarán a por nosotros. Cada ronda que pase nos servirá para reparar y mejorar nuestras armas o naves.

▶︎ Dungeon Defenders 2

Los juegos de 'defiende la torre' tienen un representante en esta lista. Se trata de Dungeon Defenders 2, un título que se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC (a través de Steam) desde 2017.

Los jugadores que adquieran este título tendrán que defender su torre de hordas enemigas; el juego es un cooperativo de hasta cuatro personas. En Dungeon Defenders 2 la ambientación es fantástica y caricaturesca, los personajes a elegir invocan criaturas que ayudarán a defender la torre. Gracias a las microtransacciones los jugadores podrán comprar más personajes.

Acá el tráiler:

▶︎ Gems of War

El título de los creadores de Puzzles Quest es un videojuego que combina los géneros de rol y estrategias. Los usuarios se enfrentarán en batallas en un tablero de puzzles. Cada soldado que consigamos tendrá la posibilidad de ser mejorado gracias a la experiencia de las batallas.

Gems of War posee un mapa con 30 reinos, cada uno de ellos posee ciertas misiones especiales. En suma, el juego cuenta con cerca de 350 misiones.

Aquí el tráiler:

▶︎ Fishing Planet

La PlayStation Store también cuenta con un título de simulación. En específico, simulación de pesca. Fishing Planet es un videojuego que nos pone en el lugar de pescador que tiene la misión de capturar a peces en diferentes estanques (12 en total).

El juego cuenta con más de 70 peces y diferentes mapas. Así como también con climas adversos o tablas de puntuaciones.

Si estas interesado te mostramos el tráiler:

▶︎ Fallout Shelter

Los creadores de la saga de Fallout, Bethesda, tienen un título free-to-play para PS4, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch y PC. En Fallout Shelter somos los encargados de cuidar un refugio subterráneo, tendremos la capacidad de enviar a personas de nuestra comunidad a recolectar comida o buscar materiales.

En el juego también seremos responsables de lidiar con las relaciones interpersonales de los integrantes del refugio.

Te mostramos su tráiler en español:

▶︎ Hawken

Como si estuviéramos en un anime japonés de los 80 y 90, en Hawken tendremos la misión de subirnos a robots gigantes (mechas) y enfrentarnos a otros jugadores en un mundo postapocalíptico. Con partidas frenéticas de hasta 12 jugadores con la variedad de seleccionar a un mecha de 32 diferentes, Hawken es una interesante opción para los amantes de las peleas de robots.

El título cuenta con seis modos de batalla que son: Deathmatch, Team deathmatch, Missile assault, Siege, Coop bot destruction y Coop vs AI team deathmatch.

Acá el tráiler para que conozcas más:

▶︎ Neverwinter



Proveniente del mundo de Dungeons & Dragons, Neverwinter es un videojuego de rol y acción online que nos permitirá recorrer mazmorras, explorar pueblos o luchar contra bestias. Las microtransacciones en este juego funcionan para darnos nuevos elementos cosméticos y contenido exclusivo para los jugadores de paga.

Te dejamos el tráiler:

▶︎ Let it Die

El representante del género de hack and slash (combate cercano como prioridad) de esta lista se llama Let it Die. Desarrollado Grasshopper Manufacture, el juego salió a la venta a finales de 2016 en la mayoría de mercados del mundo.

La misión principal del juego es llegar a la cima de una gran torre, a lo largo de la subida nos enfrentaremos a enemigos que nos harán morir y retroceder en nuestro camino.

▶︎ Onigiri

Onigiri es un multiplayer masivo online (MMO) con ambientación japonesa que prioriza el combate con armas blancas como espadas o cuchillos. El título explota la mitología del país del sol naciente para enriquecer su historia principal. Los jugadores podrán interactuar con otros en este videojuego online.

El tráiler de Onigiri:

▶︎ Path of Exile

Uno de los pocos juegos que requieren la suscripción PlayStation Plus de esta lista. El título posee una ambientación similar a los juegos de Diablo y por partida el sistema permite hasta 6 jugadores. El punto fuerte de este videojuego son sus sistemas de personalización y árbol de habilidades. Los jugadores pueden adquirir accesorios, armas, armaduras y otros elementos a través de las microtransacciones.

Aquí el tráiler de Path of Exile:

▶︎ Pox Nora

Pox Nora es un videojuego de rol de estrategia ambientado en un mundo fantástico con hadas y criaturas mágicas. Existen diversas campañas a lo largo del juego, como también el número de enemigos. Está disponible para PS4 y PS Vita.

Las transacciones nos darán bonos en puntos, nuevas campañas para jugar o runas.

Acá el tráiler de Pox Nora:

▶︎ Realm Royale

El battle royal de los creadores de Paladins (el mismo juego que se encuentra puestos arriba) tiene características diferentes para los usuales battle royal: clases de personajes, diferentes habilidades y armas legendarias. Estos elementos buscan diferenciar a Realm Royale de los demás battle royal.

▶︎ Smite

Un MOBA para PlayStation 4. El videojuego es similar a sus pares para PC como League of Legends o Dota 2. Dos equipos se enfrentan por destruir la base enemiga. En Smite, cada jugador tiene un personaje con características especiales y elementos cosméticos únicos. Smite posee una cámara en tercera persona.

El tráiler:

▶︎ Skyforge

Un videojuego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG) de ciencia ficción ambientado en un planeta conocido como Aelion. El juego ofrece 15 clases para los jugadores que no son restrictivas, es decir, en un momento podemos jugar con una y luego pertenecer a otra clase.

Skyforge cuenta con batallas 1 vs. 1 o misiones en mazmorras ocultas.

Acá te dejamos el tráiler:

▶︎ Star Trek Online

El videojuego de la conocida saga de ciencia ficción, Star Trek, es gratuito para los usuarios de PlayStation 4, aunque solo hasta el nivel 60. Las personas que accedan a este juego podrán crear su capitán de nave y vivir diferentes aventuras en el espacio. Se calcula que hay 125 misiones gratuitas aproximadamente.

Star Trek Online te permite crear tu nave, unirte a clases y tener batallas en el espacio.

Te mostramos el tráiler por si estás interesado:

▶︎ TERA

El videojuego desarrollado por la empresa surcoreana Bluehole Studio (creadores de Playerunknown’s Battlegrounds) es un multijugador masivo online (MMO) con gráficos de gran calidad que está completamente gratuito. La historia principal del juego no requiere ningún pago, como sí ocurre en Star Treek Online, por ejemplo.

TERA, asimismo, es un juego que tiene diversas herramientas que favorecen la comunicación entre los usuarios. Además, cuenta con un sistema de pelea dinámico.

El tráiler:

▶︎ Trove

Un juego de construcción de mundo abierto (sandbox) similar al popular Minecraft, con el agregado de elementos de fantasía. Existen 16 clases de personajes que podremos escoger al iniciar el juego. Trove tiene más puntos de MMO que de sandbox, como más importancia en la exploración de mazmorras o peleas contra bestias.

Las microtransacciones nos permiten adquirir pócimas de experiencia o elementos cosméticos.

El tráiler:

▶︎ Warface

Warface es un videojuego de disparos en primera persona (FPS) con cuatro clases de personajes. Hay misiones cooperativas, enfrentamientos directos, incursiones grupales y una variedad significativa de armas.

▶︎ Warframe

Este título pertenece al género de los disparos en primera persona (FPS) y por años ha tenido un público fiel. El juego está ambientado en un planeta lleno de bestias, enemigos y mazmorras ocultas. La personalización de armas, trajes y otros elementos cosméticos es uno de los puntos fuertes de Warframe, que hasta el día de hoy continúa lanzando actualizaciones para los usuarios.

Las microtransacciones nos permiten comprar elementos cosméticos para nuestro personaje.

Acá el tráiler:

▶︎ World of Tanks

Otro juego desarrollado por un equipo ruso. World of Tanks es uno de los más antiguos de la PlayStation Store, pues su fecha de lanzamiento mundial fue en 2010. Este título está adaptado para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y PC.

El juego consiste en enfrentamientos de tanques en diferentes mapas. World of Tanks cuenta con más de 550 vehículos y desde su lanzamiento ha sido free-to-play.

Te dejamos el tráiler:

Síguenos en Twitter: