PlayStation 5 | Los videojuegos que estarían disponibles en la nueva consola de Sony

En las últimas horas, se confirmó la llegada de PlayStation 5 en 2020 a través de Mark Cerny, el arquitecto de PS4 y de la nueva consola japonesa. En una entrevista con Wired, Cerny aseguró que la plataforma de videojuego de Sony no estará lista en 2019, por lo que todo apunta a 2020 como el año de su llegada.

La PlayStation 5 tendrá un hardware de última generación gracias a los chips de AMD. PS5 contará con un CPU (el procesador encargado de todas las actividades) AMD Ryzen de tercera generación con ocho núcleos de la arquitectura Zen 2 7nm. Mientras que la potencia gráfica estará en manos de la GPU AMD Radeon Navi. Asimismo, PlayStation 5 tendrá una unidad de almacenamiento sólido (SSD) para guardar todos nuestros datos.

[PlayStation 5 | Se confirmó su llegada en 2020 y tendrá compatibilidad con PS4]

Ahora, una vez conocida la potencia de la PlayStation 5, es el turno de saber qué juegos llegarán para esta consola. Como pasó con PS4 en sus inicios, la cantidad de títulos que lleguen junto a una plataforma de videojuegos es de suma importancia para su éxito.

Para ello, hemos revisado la lista de videojuegos que llegarán en 2020 a PS4, como también los títulos de los que hay fuertes rumores sobre su desarrollo. Estos juegos podrían salir junto a la PlayStation 5 o previamente para la PS4 con una adaptación para la nueva plataforma. Como sucedió con GTA V o The Last of Us, con PS3 y PS4. No te lo pierdas:

Grand Theft Auto VI (Rumor de desarrollo)

Resident Evil 8 (Rumor de desarrollo)

Battlefield: Bad Company 3 (Rumor de desarrollo)

Horizon Zero Dawn 2 (Rumor de desarrollo)

Watch Dogs 3 (Rumor de desarrollo)

Nuevo título del estudio de Final Fantasy XV (Rumor de desarrollo)

Nuevo título de Quantic Dream (Se confirmó que trabajarán en nuevo juego para la siguiente generación)



Granblue Fantasy: Relink / Granblue Fantasy Versus (Desarrollo confirmado para PS4)



Ghost of Tsushima (Desarrollo confirmado para PS4)



The Last of Us Part II (Desarrollo confirmado para PS4)

Death Stranding (Desarrollo confirmado para PS4)

Cyberpunk 2077 (Desarrollo confirmado para PS4)

Los cuatro últimos juegos mencionados, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II, Death Stranding y Cyberpunk 2077 son los más esperados para PlayStation 4 y podrían ser los últimos títulos de gran envergadura que llegasen a la consola mencionada. Probablemente también tengan sus versiones para la consola de nueva generación, la PlayStation 5.

Mientras que los seis primeros nombres aún no tienen fechas ni confirmaciones oficiales; sin embargo, ya hay fuertes rumores que indican su desarrollo para PS4 y PS5.

Te dejamos los tráilers de The Last of Us, Ghost of Tsushima, Death Stranding y Cyberpunk 2077 que han sido publicados hasta la fecha:

► The Last of Us Part II:

► Ghost of Tsushima

► Death Stranding

► Cyberpunk 2077

DATO:

Se confirmó que PlayStation 5 llegará en 2020 y que tendrá compatibilidad con juegos de PS4. No se ha confirmado todavía el precio final de la consola.

