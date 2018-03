PlayStation 5: Rumores en torno a una consola que aún no se sabe si existe

Sony lanzó la PlayStation 4, su última consola de videojuegos, en noviembre de 2013 y desde ese momento ha logrado sumar ventas de 70 millones de unidades. Este éxito en distribución haría pensar que no es momento para lanzar un nuevo equipo, llámese PlayStation5.

Sin embargo, algunos especialistas afirman que sí es posible la llegada de una nueva consola y que se conocerían detalles en el próximo E3 2018, a realizarse en Los Ángeles, Estados Unidos el próximo 12 de junio. En este evento se conocerán los anuncios de Nintendo, Microsoft, Sony y otras firmas vinculadas a la industria.

PlayStation 4 ha permitido a Sony obtener buenas ganancias. (Foto: Sony) Sony

De acuerdo al portal CNET, varios rumores están circulando acerca de la posible llegada del PlayStation5 que seguirán aumentando cuando se aproxime el E3, pues la competencia empresarial entre las principales casas de videojuegos alcanza su pico máximo durante esos días.

Es bueno precisar que estos rumores se deben tomar con cautela y no aumentar las expectativas de que el PS5 estará este 2018 o 2019.

Esto se dice acerca de la nueva consola:

Fecha de lanzamiento

Su fecha de lanzamiento podría darse en el cuarto trimestre de 2018, para aprovechar la época navideña y las fiestas de fin de año, sostuvo el analista de Macquarie Capital Securities, Damian Thong al sitio Wall Street Journal.

Por otra parte, el analista de Wedbush Securities Michael Pachter, sostuvo a US Gamer, que es probable que el lanzamiento de la PS5 se dé en el cuarto trimestre de 2019 o 2020 para no perderle atención a la PS4, que aún se sigue vendiendo en buenas cantidades.

Si el PS5 llegara en 2019, se podría comenzar a ver pistas de la consola desde el evento Game Developers Conference 2018 de marzo o en el E3 de junio.

Posibles videojuegos

Otro rumor afirma que Sony ya envió los kits para desarrolladores y así ellos comiencen a crear juegos para la PS5. Esto se habría producido a inicios de año.

FIFA seguiría lanzando juegos a las consolas de Sony. (Foto: EA Sports)

Ante ello, los posibles títulos de videojuegos para la consola serían: FIFA 21, The Last of US2, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed y Gran Turismo 7

Posibles novedades

La PlayStation 5 podría ofrecer la “retrocompatibilidad”, con lo que será capaz de leer videojuegos de la PS4.

Reproducir videos de 4K a 60 fotogramas por segundo y la llegada de un nuevo sistema de PlayStation VR.

Precio

Tendría un precio de US$ 399, como la PS4.