PlayStation anunció ofertas por el Día del Niño

PlayStation se une al festejo por el Día del Niño , que se celebra en Perú y muchos otros países de la región el tercer domingo de agosto, a través de ofertas y promociones para quienes gustan de las consolas y los videojuegos.

A través de su campaña 'Pequeños grandes jugadores', ofrecerá el Hits Bundle 3 (PS4 Slim + mando + 3 juegos), que podrá ser adquirido en combo a s/. 1,799, y la PS4 Pro, en combo a s/. 2,299. Además, habrá juegos con un 30% de descuentos, entre ellos: Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, Uncharted The Lost Legacy, Knack 2, The Last of Us, Nioh, Shadow of the Colossus, Gran Turismo Sport, PES 2018, Overwatch y The Last Guardian.

Cabe mencionar que el contenido de los combos acompañados con la consola varia según la tienda en donde se adquiera. La promoción por el Día del Niño estará disponible desde el 1 al 26 de agosto.

Como se recuerda, las tiendas formales que venden la PS4 son: Ripley, Coolbox, Tottus, Plaza Vea, Oechsle, Saga Falabella, Hiraoka, Estilos, Carsa, Paris, Efe, Curacao, Wong, Metro, Elektra, Tai Loy, Lawgamers y Phantom.

DATO



La iniciativa de festejar el Día del Niño ya suma más de 60 años, desde que la Asamblea General de la ONU recomendó destinar un día a fomentar la interacción y la fraternidad entre los niños y niñas del mundo.