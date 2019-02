PlayStation Classic | 4 razones que marcaron su fracaso

En setiembre de 2018, durante la convención de videojuegos Tokyo Games Show, se anunció a nivel mundial la PlayStation Classic, el primer intento de Sony por hacerse un espacio en el creciente mundo de las consolas retro. La idea fue buena, el hype de las personas aumentó mucho tras el anuncio oficial, pues millones crecieron junto a la primera consola de Sony. La pequeña consola salió en diciembre, tres meses después y las críticas no fueron positivas y las ventas tampoco.

En febrero de 2019, luego de dos meses de la presentación de la PS Classic, no queda duda que fue un fracaso para Sony en todo el mundo. En Estados Unidos, la consola salió con un precio inicial de US$ 100 pero, en la actualidad se puede conseguir a US$50 a través de internet, la mitad de lo que costó inicialmente.

En Perú, hace unos días, un usuario compartió en sus redes sociales una foto de una promoción que incluía una PlayStation Classic de regalo si se compraba otra consola. El rechazo a la PS Classic por parte del público en muchas partes del planeta es notorio.

Los puntos negativos de esta consola son claros y notorios. Aquí te dejamos las razones por las que la Play Station Classic fue un fracaso:

► Precio elevado

La PlayStation Classic llegó a las tiendas por departamento de Perú con un precio de S/. 599,90. Una cifra elevada para un producto que ofrece tan solo 20 juegos no muy bien seleccionados. El público alrededor del mundo no ha comprado la PlayStation Classic, tanto que en países como Perú, España, México, Japón, Estados Unidos, entre otros, su valor se ha reducido drásticamente a la mitad.

Además, hay promociones en tiendas por apartamento en las que te puedes llevar una PlayStation Classic por la compra de otros productos.

El precio de las consolas retro en tiendas por departamento de Nintendo es mucho menor al precio inicial de Play Station Classic. La Nintendo Entertainment System (NES) y la Super Nintendo (SNES) cuestan, respectivamente, S/. 379,00 y S/.439,00.

► Catálogo limitado

La cifra de 20 juego para la PlayStation Classic no fue la adecuada. Dejaron a grandes títulos afuera como Gran Turismo, Silent Hill, Winning Eleven o Pepsiman. Los juegos que tiene la primera Play Station son muchos y escoger con criterio cuales iban a estar en la consola portable fue demasiado para la empresa japonesa de Sony. El problema con el catálogo fue lo mal seleccionado que estuvo. La PS Classic no satisface a su público objetivo inicial: las personas nostálgicas. Sony quizo vender un producto para todas los públicos y, lastimosamente, no lo consiguió.

Habiendo tanta competencia en el mundo de consolas retro, Sony y la Play Station Classic tienen uno de los peores catálogos. Ya que deja en el olvido a grandes títulos como el Resident Evil 1 y 2, Spyro the Dragon, Tomb Raider, Final Fantassy VIII o Tony Hawk’s Pro Skater 2 o Castlevania: Symphony of the Night.

Si no recuerdas los títulos que trajo consigo la PS Classic te dejamos nuestro review de la consola con el listo de juegos: [PlayStation Classic: una consola que apela a la nostalgia pero sin los clásicos de nuestra infancia | REVIEW]



Un punto importante es el tema de las licencias. Las compañías creadoras no quisieron ser parte del proyecto de Sony y sus juegos finalmente no fueron incluidos. Es el caso de Activision, con los videojuegos de la saga de Crash Bandicoot.

► Sistema de emulación poco logrado

Para correr los antiguos juegos de Play Station 1 en la nueva PS Classic, Sony utilizó un emulador de código abierto (cualquier persona que sepa programar tiene acceso libre a este código), el PCSX ReARMed. Este sistema tuvo buenos resultados, es cierto, pero no fue creado para trabajar para un hardware específico, ya que no aprovecha las capacidades técnicas de los equipos. Sony arriesgó mucho en no crear su propio sistema de emulación y el resultado no fue el esperado: los juegos corren en la PS Classic, pero lo hacen mal, con errores.

Otro problema que hay con la PS Classic es la resolución gráfica de los juegos. La mayoría de los juegos de esta pequeña consola tiene un sistema de codificación PAL, principalmente usado en Europa. Este sistema de imágenes por segundo dan la sensación de que el juego va más lento y su tasa de refresco es sumamente inferior al sistema utilizado en gran parte de América, el NTSC.

► Poco apoyo de la comunidad

Aún con los grandes descuentos que le han agregado a la PS Classic, el público se resiste a comprarlo. En solo dos meses su precio se ha reducido hasta la mitad. Los gamers que crecieron junto a la Play Station 1 no han comprado su versión retro.

La comunidad de hackers está pirateando a la PlayStation Classic para agregarle los juegos que faltan o sumándole los mejores títulos de otras consolas. Esto podría darle más tiempo de vida a la consola de Sony. El hackeo de las consolas retro también se dio en las Nintendo Entertainment System (NES) y la Super Nintendo (SNES).

La PlayStation Classic ha sido un gran traspié para Sony, pues parece que se hubiera subido a la rentable carrera de las consolas retro con un vehículo sin llantas. En un futuro, la creadora de Play Station tendrá esta experiencia para mejorar sus proyectos en el campo de las consolas retro.

DATO:

El precio de la PlayStation Classic en Perú es de S/. 249,90 en tiendas especializadas.