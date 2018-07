PlayStation anuncia ofertas por Fiestas Patrias

PlayStation se une al festejo por las Fiestas Patrias del Perú a través de ofertas y promociones para quienes gustan de las consolas y los videojuegos.

A través de su campaña 'Favoritos', ofrecerá varios títulos con 30% de descuento sobre un precio especial. Habrá juegos desde S/. 69, disponibles hasta agotar stock o hasta el 23 de agosto, precisa.

Entre los juegos con descuento destacan: Horizon, Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, Knack 2, The Last of Us, Nioh, Shadow of the Colossus, GT Sport, PES18, Overwatch y The Last Guardian.

En cuanto a las consolas, estas mantendrán su precio original pero hasta fines de julio se podrán adquirir con accesorios adicionales como dos juegos, dos mandos o audífonos. Esto dependerá de la tienda donde se compren.



Aquí el precio original de las consolas:

Hits Bundle 3 (PS4 Slim + mando + 3 juegos): S/. 1.799

PS4 Slim de 1TB: S/. 1.699

PS4 Pro: S/. 2.299

De esta manera, los 'gamers' o aficionados a los juegos de video tendrán la oportunidad de renovar su consola u obtener una nueva.



Como se recuerda, las tiendas formales que venden la PS4 son: Ripley, Coolbox, Tottus, Plaza Vea Oechsle, Saga Falabella, Hiraoka, Estilos, Carsa, Paris, Efe, Curacao, Wong, Metro, Elektra, Lawgamers y Phantom.



DATO

​Fiestas Patrias es la segunda temporada comercial más importante del año para muchos negocios en el país.

