Como cada mes, PlayStation prepara el estreno de nuevos videojuegos en su servicio por suscripción PlayStation Plus. Para este marzo, se destacan varios títulos entre los que encontramos a Uncharted Legacy Collection, Dragon Ball Z Kakarot, Ghostwire Tokyo, Immortals Fenyx Rising y más.

Cabe destacar que este grupo de videojuegos llega a PS Plus, pero en los planes Extra y Deluxe. Es decir, los suscritos a estos niveles podrán ‘descargar’ estos títulos sin problemas, mientras que los usuarios de PS Plus Essential no podrán.

Aquí la lista completa de los juegos que se suman a la biblioteca de PS Plus desde este 21 de marzo:

Uncharted Legacy Collection

Tchia

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Ghostwire: Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

En adición, los que tengan los servicios Premium y Deluxe podrán jugar tres nuevos juegos clásicos, uno de PSP y dos de PS1. Estos también se habilitan el 21 de marzo: