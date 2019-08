La suscripción de PlayStation Plus redujo su coste desde el primero de agosto en países de Oriente Medio, Asia Oriental y Latinoamérica (incluido el Perú). El anuncio por parte de Sony se dio a principios de julio y en las últimas horas se hizo realidad.

Los descuentos podrían deberse a las condiciones de mercado en los diferentes continentes. Además, cabe recordar que desde mayo pasado el precio del PS Plus aumentó en países de Europa y Asia como España o Japón.

Como se sabe, la suscripción de PlayStation Plus es necesaria para que los usuarios jueguen online (en PlayStation 4). Asimismo, los beneficios que otorga este servicio se ve reflejado en dos videojuegos gratis (por mes) y en promociones especiales en la tienda de PlayStation Store.

Aquí te dejamos los nuevos precios de la PlayStation Plus:

Los usuarios que no cuenten con el PS Plus pueden optar por una prueba de 14 días que no tiene precio.

Como se observa, Sony reducirá los costes de la suscripción de PlayStation Plus en sus tres modalidades: 1 mes, 3 meses y 12 meses. Muchos usuarios deciden tomar la más extensa en duración, es decir, la de 12 meses o un año, pues esta asegura un ahorro económico frente a las otras dos membresías.

Ahora, con los nuevos precios, la PS Plus de 12 meses pasaría a costar de US$ 59,99 a US$ 39,99, un descuento de 20 dólares. La membresía de tres meses establecería su precio en US$ 16,99, dejando de valer US$24,99. Por último, la suscripción de 1 mes tendrá un precio de US$ 6,99 (antes US$ 9,99).

DATO:

Los usuarios que ya cuenten con la PlayStation Plus podrán descargar WipEout Omega Collection y Sniper Elite 4 de manera gratuita en el mes de agosto.

