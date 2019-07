PlayStation Plus | Suscripción de PlayStation bajaría de precio en Latinoamérica desde agosto

La suscripción de PlayStation Plus reduciría su coste desde agosto próximo en países de Oriente Medio, Asia Oriental y Latinoamérica. La información proviene blog Resetera, allí, diversos usuarios publicaron los correos electrónicos que les habría enviado PlayStation con los nuevos precios, los cuales se efectuarían desde el primero de agosto a las 01:00 p.m. (hora Perú).

Los descuentos podrían deberse a nuevas condiciones de mercado en los diferentes continentes. Además, cabe recordar que desde mayo pasado el precio del PS Plus aumentó en países de Europa y Asia como España o Japón.

En el blog Resetera, asimismo, un usuario posteó el correo con la información que le habría facilitado PlayStation. En él se aprecia que el descuento solo se aplicará en América Latina, es decir, la mayoría de países que hablan español.

Aquí te dejamos la captura de pantalla del correo:

Los precios del PlayStation Plus habrían de reducirse en Latinoamérica. (Captura de pantalla: Resetera) Agencias

Como se observa, Sony reducirá los costes de la suscripción de PlayStation Plus en sus tres modalidades: 1 mes, 3 meses y 12 meses. Muchos usuarios deciden tomar la más extensa en duración, es decir, la de 12 meses o un año, pues esta asegura un ahorro económico frente a las otras dos membresías.

Ahora, con los nuevos precios, la PS Plus de 12 meses pasaría a costar de US$ 59,99 a US$ 39,99, un descuento de 20 dólares. La membresía de tres meses establecería su precio en US$ 16,99, dejando de valer US$24,99. Por último, la suscripción de 1 mes tendrá un precio de US$ 6,99 (antes US$ 9,99).

Cada una de las suscripciones no incluyen los impuestos aplicables, lo que podría incrementar el valor final al momento de pagar. No obstante, la cifra no sería muy lejana al precio establecido.

DATO:

Los usuarios que ya cuenten con la PlayStation Plus podrán descargar Detroit Become Human (antes PES 2019 pero debido a un cambio de último minuto se retiró este título) y Horizon Chase Turbo de manera gratuita en el mes de julio.

Síguenos en Twitter: