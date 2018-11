PlayStation Plus | Los videojuegos gratis de diciembre | VIDEOS

PlayStation Plus acaba de anunciar la lista de videojuegos gratis que tendrá en el mes de diciembre. Entre estos títulos destacan Soma, de Fictional Games, y Onrush, de Codemasters.

¿Qué es PlayStation Plus? De acuerdo a la misma marca, PlayStation Plus es un servicio de pago que te brinda una serie de ventajas como multijugador online y descarga automática de parches con el modo de reposo.

Los miembros de PlayStation Plus también tienen acceso a:

- Juegos del mes de PS Plus

- Acceso anticipado exclusivo a pruebas de juego completo, demos y betas públicas

- 10 GB de almacenamiento online para partidas guardadas

- Contenido exclusivo y descuentos en PlayStation Store.



Como ya dijimos, PlayStation Plus es un servicio de pago. El plan anual cuesta 59,99 dólares; el de 3 meses, US$ 24,99; y el de 1 mes, 9,99 dólares. Sin embargo, también puedes acceder a una prueba gratis por 14 días.



Aclarados estos puntos, vayamos con los videojuegos gratis que tendrá PlayStation Plus en el mes de diciembre.



► Soma

Soma es un videojuego de ciencia ficción sobre terror de supervivencia desarrollado y publicado por Frictional Games para Microsoft Windows, OS X, Linux, PlayStation 4 y Xbox One.



"Esta es una historia inquietante sobre la identidad, la conciencia y lo que significa ser humano", destaca PlayStation en su blog.



►Onrush

Onrush es un videojuego de combate vehicular desarrollado por Codemasters y publicado por Deep Silver para PlayStation 4, Xbox One y Windows.



"Conduzcan los límites del control en un esfuerzo por ganar la victoria para su equipo. Este juego está lleno de acción y lleno de opciones de personalización desbloqueables", precisa PlayStation.



La alineación de PlayStation Plus también incluye:

- Steredenn, PS3

- Steinsgate, PS3

- Iconoclasts, PS Vita (Cross Buy with PS4)

- Papers, Please, PS Vita



Todos los juegos estarán disponibles desde el 4 de diciembre de 2018 hasta el 1 de enero de 2019.

