Durante el más reciente PlayStation Showcase se anunciaron varios videojuegos nuevos de realidad virtual para PS VR2. Entre ellos, está Resident Evil 4 y Beat Saber. Este último ya está disponible en la PlayStation Store.

El evento de PlayStation reveló importantes lanzamientos como el remake de Metal Gear Solid: Snake Eater y Spider-Man 2. no obstante, también se mostraron novedades para la categoría de realidad virtual con el PS VR2. A continuación, te contamos todos los títulos en camino para el casco de RV.

Resident Evil 4 Remake VR Mode

Este año se estrenó el esperado Resident Evil 4 Remake. Ahora se ha confirmado que disfrutaremos más de Leon Kennedy pues Capcom compartió un tráiler de una versión en realidad virtual del videojuego de terror. No tiene una fecha confirmada, pero afirmaron que está en desarrollo.

Beat Saber

A inicios de 2023, se confirmó que Beat Saber llegaría a PS VR2, mas no se tenía una fecha de lanzamiento. Durante el Showcase se reveló que Beat Saber ya está disponible para el casco y, además, aterriza con un pack de expansión con música de Queen por US$13,99.

Según PlayStation, quienes cuenten con una versión de Beat Saber para PS VR pueden actualizar gratuitamente a la versión de PS VR2.

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

No solo sorprendieron al público con el anuncio de una segunda parte de Help Wanted, uno de los juegos mejor valorados de la franquicia, sino que se trata de un juego de realidad virtual. Según el avance, Help Wanted 2 llegará este año.

Arizona Sunshine 2

La secuela del videojuego para PS VR del mismo nombre mostró un avance confirmando que se estrenará este año. El título de supervivencia contra zombies de humor negro estará disponible para PS VR2 y cascos PC VR este 2023.

Synapse

Synapse será un exclusivo de PS VR2 que acaba de confirmar su fecha de lanzamiento: 4 de julio de 2023. El Showcase reveló un nuevo tráiler extendido de la jugabilidad. Este juego de acción permite usar las manos para combatir enemigos usando telequinesis.

Crossfire: Sierra Squad

Este shooter en primera persona es también un exclusivo de PS VR2 que aterrizará a mediados de 2023. En Crossfire: Sierra Squad debes liderar un pelotón militar y completar 13 misiones jugando solo, cooperativo o en modo horda. Habrán hasta 39 armas para elegir.

Cosmodread

Cosmodread es un juego de terror situado en el espacio. Según el tráiler, quedas varado en una nave espacial descompuesta y debes resolver puzzles para lograr sobrevivir. Además, tendrás que escapar de criaturas desconocidas a oscuras. Ya está disponible para PS VR2.