Sony ha revelado su nueva “consola portátil” y unos audífonos inalámbricos que funcionan con la PlayStation 5 y PC. Durante el PlayStation Showcase 2023, la compañía confirmó uno de los rumores que venían circulando en medios norteamericanos, el ‘Project Q’.

“Lanzaremos un dispositivo dedicado que permite que transmitas cualquier juego de tu PlayStation 5 usando el juego remoto a través de WiFi. Internamente conocido como ‘Project Q’, tiene una pantalla HD de 8 pulgadas y todos los botones y funciones del mando inalámbrico Dual Sense”, señala Jim Ryan, presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment.

Este dispositivo luce como un mando pero en el centro tiene la pantalla descrita. Es decir, es una combinación entre un mando Dual Sense con un monitor pequeño. De esta manera, los usuarios podrán jugar sin la necesidad de estar sentados frente a la pantalla y la PS5.

El nuevo dispositivo de Playstation, 'Project Q'. | (Foto: PlayStation)

Por ello, el dispositivo no es una consola realmente, sino un mando que integra una pantalla y que transmite lo que queremos jugar en la PlayStation 5, la cual es completamente necesaria. Es decir, a diferencia de la PlayStation Vita, por ejemplo, no podremos utilizar ‘Project Q’ en un viaje, a no ser que llevemos nuestra PS5 donde estará instalado el videojuego.

Esto ya había sido filtrado por medios norteamericanos. Al principio se pensaba que sería un dispositivo parecido al PS Vita, pero con mayor potencia y capacidad, con lo cual Sony competiría con la Steam Deck y la ASUS ROG Ally. Sin embargo, luego se supo que se necesitaría la PS5 para poder jugar con este dispositivo.

Por otra parte, Ryan también reveló los primeros audífonos inalámbricos de PlayStation. Estos cuentan con un cargador/caja que tiene un diseño deslizable. Los auriculares se pueden utilizar a través de Bluetooth con celulares, la PlayStation 5 o con una PC.

Los auriculares de Playstation. | (Foto: PlayStation)

Si bien la compañía no ha dado una fecha exacta de cuándo saldrán estos gadgets, sí se señaló que saldrían “más tarde, este año” y que habría más novedades en los próximos meses. Por lo que se esperaría que sean lanzados en los últimos meses de 2023. El costo de cada uno aún es un misterio.