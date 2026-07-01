Los videojuegos nuevos de PlayStation ya no serán producidos en discos físicos.
Los videojuegos nuevos de PlayStation ya no serán producidos en discos físicos.
/ Diego Barrio de Mendoza
Por Redacción EC

¿El fin de una era? La compañía Sony anunció que ya no producirá discos físicos para juegos nuevos de la popular consola PlayStation, que por décadas ha estado en las preferencias de los gamers. El cambio es en realidad una transición que apunta a las versiones digitales que estarán disponibles en la PlayStore de la firma japonesa.

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