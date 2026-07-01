¿El fin de una era? La compañía Sony anunció que ya no producirá discos físicos para juegos nuevos de la popular consola PlayStation, que por décadas ha estado en las preferencias de los gamers. El cambio es en realidad una transición que apunta a las versiones digitales que estarán disponibles en la PlayStore de la firma japonesa.

La fecha final está prevista para enero de 2028. Desde ese momento la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen para las consolas PlayStation se terminará.

Así lo dio conocer Sid Shuman, SIE Content Communications, en el blog de la empresa. El principal argumento señala a que la preferencia de los usuarios es hacia las versiones digitales.

“Esta es una dirección natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de los consumidores mientras su preferencia general por el medio digital supera significativamente los discos físicos”, indica en la publicación.

Además, desde enero de 2028 los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en las tiendas únicamente en formato digital.