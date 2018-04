Los fans de Pokémon Go recibieron buenas noticias para la próxima celebración del Día de la Comunidad del videojuego, un evento mensual que tiene bastante popularidad.

Niantic Labs ha confirmado que el protagonista del quinto Día de la Comunidad del juego para móviles será Charmander, el pokemon inicial de tipo fuego de la primera generación. Aunque no se han revelado más detalles, no se descarta que Charizard, la última evolución de Charmander pueda aprender un movimiento que no estaba disponible en la app.

Asimismo, se espera que los huevos eclosionen más rápido y que los cebos tengan una duración de tres horas.

La fecha de este evento será el próximo 19 de mayo y estará disponible en todo el mundo. Es así como los entrenadores del famoso videojuego de realidad aumentada podrán encontrar al pokemon tipo fuego con frecuencia.

Solo queda esperar a las noticias que dé más adelante Niantic sobre este evento. Cuando comience es probable que aparezca también una versión shiny del pokemon, tal como sucedió este fin de semana con Mareep Shiny.

Pokémon Go ya no es la “fiebre” que fue a su inicio, pero aún tiene jugadores que siguen cazando y sumergiéndose a las aventuras que aparecen en el videojuego.