Pokémon Go cumple 10 años y lo celebra con eventos globales y nuevos legendarios

Hace una década millones de jugadores salieron a las calles a atrapar Pokémon en lo que fue el exitoso lanzamiento de uno de los primeros videojuegos que utiliza la geolocalización y realidad aumentada. Por esta razón, Pokémon Go tendrá múltiples eventos en 2026 para celebrar, y el primero será Pokémon GO Tour: Kalos.

En lo que será el inicio del año para los Entrenadores Pokémon, GO Tour se realizará del 20 al 22 de febrero en el Rose Bowl de la ciudad de Los Ángeles, y de manera simultánea, también en el pintoresco Parque Metropolitano de Tainan, en Taiwán. Previamente se realizará una experiencia llamada “Camino a Kalos” donde los jugadores de todo el mundo podrán capturar legendarios Pokémon con ataques destacados, así como diversas versiones de Pikachu con gorras de protagonistas clásicos.

Sin que exista una cifra oficial, se estima que existen entre 50 y 100 millones de entrenadores Pokémon Go en el mundo. Como referencia, Alan Mandujano, Head of Latam Product Marketing de la empresa, mencionó que la edición de Go Tour de 2025 se registraron 48 mil asistentes, de los cuales el 77% viajó fuera de Los Ángeles.

Los lanzamientos de Pokémon para este año

El evento de Pokémon GO Tour: Kalos 2026, tiene como atractivo para los cazadores Pokémon el debut de dos nuevas Megaevoluciones: Mega Victreebel y Mega Malamar. La empresa también confirmó el debut de Diancie Brillante, disponible para quienes asistan al evento. Además, durante el evento podrán aparecer Pokémon como Klefki, Hawlucha y Honedge, Pokémon destacados de la región de Kalos (Generación VI), en su versión brillante.

El vocero para Latinoamérica explicó que en estos 10 años el juego ha tenido una gran evolución: “En 2016 se contaba tan sólo con los 150 Pokémon originales, los cuáles son con los que crecimos cuando se estrenó el anime. Además de que se han agregado más funcionalidades de competencia y las incursiones en las cuales también hay diferentes versiones de Pokémon”, dijo Alan Mandujano.

Antes del fin de semana principal del 23 al 27 febrero se realizarán apariciones en Kanto con la aves legendarias: Articuno, Zapdos, Moltres; en Johto con incursiones oscuras con Lugia y Ho-Oh; en Hoenn con el regreso de Kyogre y Groudon Primigenios; en Sinnoh con Dialga y Palkia; y en Unova con la aparición de Reshiram, Zekrom y las fusiones de Kyurem Negro y Blanco.

Los siguientes eventos serán el Go Fest o el festival de Pokémon GO en verano y Wild Area en noviembre. Además habrá eventos importantes en ciudades específicas, dijo Rodrigo Mencos, Marketing Operations Manager de Latam para Pokémon GO.

Una foto para la celebración

Para celebrar 10 años de Pokémon GO y 30 años de Pokémon la compañía también anunció una función para Pokémon GO llamada “¿Cuál es tu favorito?” para que los entrenadores se tomen fotos con sus Pokémon preferidos con calcomanías o marcos para decorar.

Para usarla, los usuarios pueden acceder desde la pantalla principal, sin tener que iniciar sesión, y la mayoría de los Pokémon pueden salir en las fotos, incluso si aún no han sido atrapados. A esta acción en redes se sumarán famosos como Lady Gaga, Trevor Noah, Charles Leclerc, Jisoo, Maitreyi Ramakrishnan, Young Miko y Lamine Yamal, cada uno acompañado de sus Pokémon favoritos.

Los nuevos entrenadores de Pokémon GO que descarguen el juego y prueben esta función recibirán una Investigación Especial que les permitirá encontrar a Gengar, y recibirán 100 Pokémonedas para comenzar su aventura.

