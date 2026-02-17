Pokémon Go cumple 10 años y lo celebra con eventos globales y nuevos legendarios

Resumen

Pokémon Go cumple 10 años y anuncia celebraciones.
Por Grupo GDA

Hace una década millones de jugadores salieron a las calles a atrapar Pokémon en lo que fue el exitoso lanzamiento de uno de los primeros videojuegos que utiliza la geolocalización y realidad aumentada. Por esta razón, Pokémon Go tendrá múltiples eventos en 2026 para celebrar, y el primero será Pokémon GO Tour: Kalos.

