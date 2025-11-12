Pokémon Go celebrará los días 15 y 16 de noviembre el evento ‘Área Silvestre: Global’, que activará misiones y actividades especiales para todos los jugadores y permitirá conseguir a Impidimp, Morgrem y Grimmsnarl.

Los entrenadores de todo el mundo tiene una cita con ‘Área Silvestre: Global’, un nuevo evento que permitirá participar de manera gratuita, y que abrirá una historia de investigación especial para quienes compren una entrada.

Todos los entrenadores tendrán la oportunidad de conseguir a Impidimp y sus evoluciones, Morgrem y Grimmsnarl, que debutan en Pokémon Go. Impidimp podrá aparecer salvaje y en huevos, y tendrá una versión variocolor, mientras que Grimmsnarl aparecerá en combates Gigamax.

Unown W y Hatenna también podrán aparecer en variocolor y Tinkatink salir de un huevo de 5 kilómetros, como informa Niantic en una nota de prensa.

Aunque habrá misiones y actividades especiales, los entrenadores con una entrada podrán seguir una investigación especial exclusiva, que les animará a elegir entre convertirse en expertos en Pokémon de tipo Siniestro o Hada.

También recibirán más bonus durante el evento, como más polvoestelar y PX por captura y tendrán mayores probabilidades de encontrar pokémon variocolor.

‘Área Silvestre: Global’ se celebrará en el juego de Pokémon Go los días 15 y 16 de noviembre de 2025, de 10:00 a 18:00.