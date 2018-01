Pokémon Go: llegan nuevos pokémones de la tercera generación

Buenas noticias para los fanáticos del juego de realidad aumentada para móviles más exitoso de la historia. Pokémon Go recibe hoy una nueva actualización con la que se agregan Pokémones nuevos procedentes de la región de Hoenn.



Tal y como explican desde su página web oficial, hasta 23 nuevos Pokémon de la región de Hoenn empezarán a aparecer en el juego a partir de hoy. Niantic no ha revelado específicamente qué Pokémon serán, pero la imagen que acompaña a la noticia incluye a Camerupt, Aron, Cacnea, Flygon, Aggron, Solrock, Lunatone, Trapinch y Whismur.

(Foto: AP) (Foto: AP) AP

Con esta nueva incorporación, Pokémon Go suma ya 100 Pokémon de la tercera generación, incluyendo cinco del tipo Fantasma que llegaron en Halloween, 50 en diciembre, 20 de tipo agua en Navidad y los legendarios Groudon y Kyogre.



Pokémon Go se ha asegurado de ofrecer un producto que no ha dejado de actualizarse con asiduidad, logrando mantener cautivo a su público. Actualmente, el videojuego ya cuenta con criaturas pertenecientes a 3 regiones diferentes, como Kanto, Johto y Hoenn, ofreciendo la posibilidad a los jugadores de poder dar caza a más de 300 criaturas diferentes.



La región Hoenn debutó como ambientación principal en las entregas de Nintendo 3DS de Pokémon Rubí y Pokémon Zafiro.



