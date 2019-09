Pokémon GO: Niantic deberá pagar US$ 4 millones por denuncias de invasión a la propiedad

Niantic Labs, la empresa desarrolladora de Pokémon GO, deberá pagar US$ 4 millones tras llegar a un acuerdo ante la demanda colectiva de doce personas que aseguraban el que videojuego promovía la invasión de su propiedad por parte de los jugadores.

El grupo de propietarios inició esta demanda colectiva porque muchas personas se dirigieron a sus hogares pidiendo permiso para capturar a los pokémones que se encontraban en el jardín, patio y otros ambientes.

Esto provocó que Niantic tenga que eliminar esas Poképaradas. Asimismo, ha implementado un sistema para que los propietarios puedan quejarse de la existencia de estas estaciones dentro de sus hogares. La firma californiana asegura que el 95% de las quejas se resolverán en las próximas semanas.

Del mismo modo, existirá un sistema dentro de la aplicación de realidad aumentada que avisará a los jugadores de las horas de cierre de los parques donde hay Poképaradas.

Las doce personas que forman el grupo colectivo de la demanda recibirán US$ 1.000 dólares cada una por los daños causados por parte de Niantic Labs. Los millones restantes irán a estudios de abogados, después de que la Corte Federal de California decidiera no dar US$ 2.500 a cada persona afectada.