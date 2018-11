Pokémon Let’s Go no tendrá compatibilidad con el mando Pro Controller del Switch

Los nuevos videojuegos Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Let's Go, Eevee tendrán no podrán usar el Switch Pro Controller de la consola híbrida Nintendo Switch.

Los desarrolladores han confirmado esta información a través de la eShop japonesa. Además, se han podido conocer los métodos de control que se podrán utilizar en los títulos inspirados en la región Kanto.

Tal como se informa, tanto los Joy-Con como la Poké Ball Plus serán los métodos elegidos para jugar siempre que se haga en televisor o en table-top. En caso se juegue con la portátil se podrá optar por la pantalla táctil de cara a acciones como el lanzamiento de la pokéball en los combates y sortear el control por movimiento.

Sin embargo, si el usuario desea utilizar el Switch Pro Controller, que Nintendo viene promocionando para usarlo en títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Xenoblade 2 y Splatoon 2, no será posible en estos videojuegos, como tampoco en Super Mario Party.

"Pokémon: Let's Go, Pikachu!" y "Pokémon: Let’s Go, Eevee!" llegarán el próximo 16 de noviembre al Nintendo Switch.

Esta serie de juegos pretende ser un puente entre la séptima y octava generación, la cual se conocería todavía a fines de 2019.