‘The legend of Zelda: Tears of the Kingdom’, videojuego próximo a salir al mercado, es la nueva apuesta de Nintendo Switch para este 2023. Será un juego de acción y aventura, que estará disponible en todo el mundo, a partir del 12 de mayo de este año.

Para la sorpresa de muchos fanáticos de la marca japonesa, el precio de este nuevo título no llegará por 60 dólares, que es el rango aproximado de videojuegos de esta consola en Estados Unidos, si no que su costo se elevará a los 69 dólares según el sitio oficial de Nintendo.

¿Nintendo aumentará el precio de sus próximos lanzamientos?

La respuesta no es oficial, ya que esta controversia es originada por los mismos consumidores de la marca, quienes suponen que la compañía se está adecuando al nuevo estándar de precio para videojuegos que ya tienen otras empresas como PlayStation y Xbox.

Según los usuarios en Twitter, existe la posibilidad de que Nintendo se adapte a estos nuevos precios para sus próximos lanzamientos, los cuales tendrían un incremento significativo. Esta situación tiene muy pendientes a todos los fanáticos del mundo de los videojuegos.

La tendencia vino con la llegada de las consolas de nueva generación como PlayStation 5 y Xbox Series. El analista de juegos Mat Piscatella explicó el fenómeno en su cuenta de Twitter: “59,99 dólares en 2005 equivalen a unos 79 dólares en la actualidad, así que es el momento en el que un aumento de precio no es descabellado”.

Otros estrenos para este 2023

Este año trajo consigo muchas sorpresas y los anuncios en el mundo de los videojuegos no se hicieron de esperar. El evento en línea ‘Nintendo Direct’, el cual se realiza anualmente para presentar todos los contenidos y lo nuevo que trae la compañía en materia de videojuegos, reveló algunos lanzamientos próximos.

El directo, que fue transmitido en línea desde la plataforma YouTube, anunció el lanzamiento de otros videojuegos que son esperados con ansias, aparte del juego ‘The Legend of Zelda’. Le contamos cuáles son:

Pikmin 4

Muy pronto llega un nuevo juego lleno de acción y aventuras. Lanzamiento: 21 de julio.

Metroid - Prime Remastered

La nueva versión de este juego estará disponible el 3 de marzo.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Uno de los juego más recordados regresa el 24 de febrero.

El tierno muñeco Kirby's esta de vuelta, con más diversión que nunca. (Foto: Archivo)

Por último, uno de los anuncios más recientes es que Nintendo Switch añadirá 15 juegos más del recordado ‘Game Boy’ a la consola portátil. Con estos anuncios, se pronostica que 2023 será un año lleno de diversión y entretenimiento de la mano de la compañía.

