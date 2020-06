Sony develó ayer el aspecto que tendrá su próxima consola, la PlayStation 5, que saldrá a la venta a fin de este año; la compañía considera que tiene asegurada su producción más allá de los problemas de logística que trajo la pandemia de coronavirus.

La compañía mostró su aspecto durante una presentación online, donde también adelantó algunos de los 25 juegos que estarán disponibles para la nueva consola, que de todas formas es compatible con los juegos de la PlayStation 4.

La consola PlayStation 5 tendrá dos versiones (con y sin lector de discos Blu-ray) y llamó la atención por su estética en blanco y azul y bordes curvos, que contrastan con el diseño rectangular de la Xbox Series X , que también llegará a fin de este año.

La PlayStation 5 junto a la Xbox Series X y los modelos anteriores de ambas consolas (Foto: @Greavesy12)

Pero algo más sorprendió: su tamaño. Aunque Sony no publicó las dimensiones del equipo, en múltiples foros los usuarios tomaron algunos elementos (los puertos USB y la ranura para los discos ópticos) para estimar el tamaño de la nueva consola de videojuegos, que puede usarse en forma vertical u horizontal. También usaron de referencia el nuevo mando DualSense.

Si los cálculos son los correctos, y más allá de la polémica por la estética (no todos encuentran el blanco y azul atractivo), la PlayStation 5 será la más alta de las consolas modernas, lo que podría complicar a más de uno al momento de ubicarla en un mueble junto al televisor. Varios usuarios observaron, no obstante, que Sony suele llevar al mercado un modelo más compacto (la versión Slim) al poco tiempo de presentar la nueva consola.

Por ahora, no obstante, se trata de estimaciones: falta que la compañía publique la ficha técnica del equipo para saber realmente qué tamaño tiene. Tampoco se sabe qué precio tendrá, aunque una preventa errada en Amazon hace suponer que estará en línea con el de los modelos previos.

Durante la presentación de ayer, Sony mostró también algunos de los videojuegos que tendrá la consola cuando salga a la venta: Spiderman Miles Morales, Gran Turismo 7, Ratchet and Clank Drift Apart, Hitman 3, Project ATHIA, Stray, Returnal, Sackboy: A Big Adventure, Destruction All Stars , y varios más, que aprovecharán la mayor capacidad del hardware, con un procesador AMD x86 basado en un diseño Zen 2 de 8 núcleos, 16 GB de RAM y almacenamiento SSD, para procesar gráficos en 4K e incluso reproducir contenido 8K.

“La Nación” de Argentina, GDA

